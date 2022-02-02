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Итоги международного архитектурного конкурса на разработку территории «Горская» презентуют в «Патриоте»
Общество
Итоги международного архитектурного конкурса на разработку территории «Горская» презентуют в «Патриоте»
Народные новости  /  Арсений Островский

Итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» (Санкт-Петербург) презентуют в медиацентре «Патриот» в пятницу, 4 февраля, в 12:00.

Главная цель конкурса — выбор наиболее оптимальных архитектурно-градостроительных решений территории «Горская», отражающих перспективную модель развития с учетом выявленного потенциала. Площадь конкурсной территории составляет 150 гектаров.

В состав жюри вошли международные, федеральные и региональные эксперты по освоению территорий, пространственному планированию, экологии, экономике, коммуникациям, технологиям и инновациям.

Финалистов конкурса выберут 3 февраля в Санкт-Петербурге на публичном заседании жюри. Итоги подведут летом текущего года. Общий размер призового фонда составляет 15 млн рублей.

Напомним, заявки на конкурс подали 23 участника, представляющие трех индивидуальных претендентов и 20 консорциумов из 76 компаний. Участники представляют 16 стран, 28 городов. Так, в конкурсе участвовали 43 компании из России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск), десять — из Великобритании (Лондон, Эдинбург), по четыре — из Италии (Болонья, Милан, Рим) и Нидерландов (Роттердам, Утрехт, Хилверсум), по две — из Испании (Барселона), США (Миннеаполис, Чикаго) и Швеции (Гетеборг, Стокгольм), по одной — из Австрии (Вена), Андорры (Андорра-ла-Велья), Германии (Мюнхен), Дании (Копенгаген), Израиля (Тель-Авив), Ирландии (Корк), Китая (Гонконг), Румынии (Бухарест) и с Украины (Киев).

По какому принципу отбирали претендентов? Кто и почему вышел в финал международного конкурса? Какова цель архитектурно-градостроительных решений территории «Горская»? Чем отличаются проекты финалистов? Реализованы ли похожие градостроительные решения еще где-то в России или в мире? Поддерживают ли федеральные или местные власти проект «Горская»? Что получат горожане от реализации проекта?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

  • Геннадий Корупятник, генеральный директор ООО «Мегалайн», председатель жюри;
  • Елена Прозорова, консультант-аналитик;
  • Татьяна Журавлева, директор практик качества жизни АНО «Агентство стратегических инициатив»;
  • Олег Избяков, лидер проекта развития территории «Горская»;
  • Гай Имз, председатель RuGBC, эксперт по экологическому строительству Московского городского международного совета;
  • Сергей Митягин, директор Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО, член наблюдательного совета конкурса;
  • Юрий Шевчук, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест»;
  • Кетеван Хелая, исполнительный директор, соучредитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»;
  • Екатерина Манжула, директор АНО «Центр компетенций Ленинградской области»;
  • Ольга Широкова, директор по консалтингу Knight Frank.

Напомним, заказчик проекта — компания «Мегалайн» при поддержке международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP), совета по экологическому строительству в России (RuGBC), а также ассоциации ландшафтных архитекторов России. Генеральный партнер проекта — Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Оператор конкурса — Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.

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