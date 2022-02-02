«Надоела своим нытьем»: политолог Савин объяснил, почему ФРГ не реагирует на обвинения Киева

К словам мэра Киева Виталия Кличко в Германии серьезно не относятся. У немцев он ассоциируется не с большой политикой, а с боксом и откровенной фотосессией 2003 года, предназначенной для местного журнала MAX, ориентированного на гей-аудиторию. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политолог и главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин, комментируя заявление Кличко о том, что Германия ради поддержки Украины обязана отказаться от запуска «Северного потока — 2».

«Немецким политикам виднее, с кем им сотрудничать и что больше принесет выгоду для их народа — Россия или Украина, которая постоянно что-то выпрашивает и своим нытьем уже надоела не только Германии, но и Европе. Так что запуск «Северного потока — 2» — это вопрос времени. И тут скорее необходимо ставить вопрос ребром — нужен ли России газопровод, который идет через Украину. Система там довольно старая, еще с советских времен, с 70-х годов. Так что газопровод морально и физически устарел. Поэтому нужно его просто демонтировать, чтобы не было поводов у Украины для обвинений и шантажа европейских партнеров», — отметил Леонид Савин.

ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне киевский градоначальник Кличко призвал ФРГ «попрощаться» с «Северным потоком — 2» ради Украины. Недавно немецкий регулятор выразил сомнения в том, что процесс завершится в первой половине 2022 года. По словам главы Федерального сетевого агентства ФРГ Йохена Хоманна, ведомство должно получить необходимые документы. На этом фоне глава Киева поспешил выдвинуть Берлину жесткие условия по «СП-2». По его словам, Германия должна «попрощаться» с трубопроводом, если намерена поддерживать Украину. Зависимость от России является опасной, подчеркнул Кличко.