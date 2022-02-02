Профессор Ткаченко объяснил, как экономика Китая переросла экономики США и Евросоюза

Профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко рассказал о преимуществах экономической модели Китая, которая позволяет стране показывать высокие темпы роста, но также обратил внимание на серьезные проблемы, которые испытывает китайская экономика.

По словам эксперта, китайская экономическая модель, в отличие, например, от США, предполагает одновременное развитие и промышленности, и сферы услуг, кроме этого, она в меньшей степени зависит от открытости мировой экономики.

«В этом смысле Китай более подготовлен к различного рода неприятностям, которые могут генерироваться «черными лебедями» (событиями, которые трудно контролировать) и вполне конкретными действиями США или других оппонентов Китая», — заявил Станислав Ткаченко.

Кроме этого, отметил эксперт, китайская экономика более конкурентоспособна.

«Страны Запада последние несколько лет пытаются сдерживать экономический рост Китая. Вот они определили, что Китай может усилиться в секторе 5G, и целенаправленно били по нему — и фактически добились того, что Huawei ушла с западных рынков как крупнейшая технологическая компания. Но ее место тут же заняла Xiaomi, другая китайская компания. Дональд Трамп требовал и добился от Си Цзиньпина согласия на увеличение закупок Китаем продукции США на 200 миллиардов долларов, это соглашение 2018 года. Что произошло в 2021 году? Американские закупки Китаем выросли на 32% — хороший результат при том, что у них конфликт, и составили 178 миллиарда долларов. Закупки США в Китае выросли чуть меньше — на 27%, но составили величину более 560 миллиардов долларов. То есть американцы и хотели бы удушить Китай в объятиях, хотели бы обложить его юридическими проблемами, которые заставили бы его устранить дефицит в торговле, но ничего не получается», — объяснил экономист.

В то же время эксперт отмечает высокую зависимость высокотехнологичной сферы Китая от США и их азиатских партнеров, таких как Тайвань, Япония и Южная Корея, прежде всего в сфере производства чипов.