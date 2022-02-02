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«Веном-2» стал самым популярным фильмом в январе среди подписчиков «Яндекс Плюс»

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 18:48
Общество
«Веном-2» стал самым популярным фильмом в январе среди подписчиков «Яндекс Плюс»
Кадр из фильма «Веном»

Москва, 2 февраля. Интернет-сервис «Кинопоиск» опубликовал список самых популярных фильмов прошлого месяца.

Сервис сообщает, что шесть миллионов подписчиков «Яндекс Плюс» смотрели фильмы и сериалы в первом месяце года свыше 180 миллионов часов. Единственным сериалом в первой десятке оказался «Беспринципные».

«Веном-2» с Томом Харди стал самым популярным фильмом у пользователей. На втором месте оказалась драма «Дюна» режиссера Дени Вильнева, а третью строчку заняла комедия «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

.Далее идут «Круиз по джунглям», «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Беспринципные», «Время», «Этерна: Часть первая», «Летчик».

Ранее стало известно, что «Кинопоиск» станет сопродюсером и дистрибьютором всех прав в России и СНГ нового фильма британского режиссера Гая Ричи. Съемки фильма с рабочим названием «Переводчик» стартуют 24 января.

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фильмы кинопоиск январь веном
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