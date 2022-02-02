Аналитик Подберезкин указал на «пустоту» в опубликованных El Pais тезисах США и НАТО

Москва, 2 февраля. Опубликованные El Pais тезисы Соединенных Штатов и Североатлантического альянса не содержат ничего серьезного. Соответствующее заявление сделал аналитик Алексей Подберезкин.

По его словам, они лишь демонстрируют готовность коллективного Запада к продолжению диалога с российской стороной. Подберезкин подчеркнул, что на самом деле предложения России по вопросу гарантий безопасности были проигнорированы США и НАТО.

«Все опасения в отношении безопасности были также проигнорированы. Все так называемые обещания обсудить какие-то вопросы — это не более чем обещания о чем-то поговорить», — высказал аналитик свое мнение.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.