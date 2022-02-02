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Лидер Хорватии Миланович: Великобритания подталкивает Украину к конфликту с Россией

Политика
Лидер Хорватии Миланович: Великобритания подталкивает Украину к конфликту с Россией
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka/dpa

Загреб, 2 февраля. Руководство Великобритании на фоне собственных внутриполитических сложностей и отношений с США безответственно подталкивают Украину к конфликту с Российской Федерацией, рассказал президент Хорватии Зоран Миланович.

По его словам, в Великобритании сейчас происходит серьезный политический кризис, а премьер-министр страны Борис Джонсон сидит на «политической бомбе замедленного действия». Соответствующим заявлением хорватский лидер поделился на брифинге.

«Украина не станет счастливой, если будет слушать нынешний Лондон, их втягивают в очень опасную авантюру. Президент (Украины Владимир. — Прим. ФАН.) Зеленский это понял, и все, что слышу в последние дни из Киева, — весьма разумно и ответственно по отношению к собственной стране. В отличие от того, что было ранее», — подчеркнул Миланович.

Ранее стало известно, что сайт «Миротворец» внес лидера Хорватии в базу данных в качестве «антиукраинского пропагандиста». Теперь Милановичу запрещен въезд на территорию Украины.

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украина великобритания хорватия миланович
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