Лидер Хорватии Миланович: Великобритания подталкивает Украину к конфликту с Россией

Загреб, 2 февраля. Руководство Великобритании на фоне собственных внутриполитических сложностей и отношений с США безответственно подталкивают Украину к конфликту с Российской Федерацией, рассказал президент Хорватии Зоран Миланович.

По его словам, в Великобритании сейчас происходит серьезный политический кризис, а премьер-министр страны Борис Джонсон сидит на «политической бомбе замедленного действия». Соответствующим заявлением хорватский лидер поделился на брифинге.

«Украина не станет счастливой, если будет слушать нынешний Лондон, их втягивают в очень опасную авантюру. Президент (Украины Владимир. — Прим. ФАН.) Зеленский это понял, и все, что слышу в последние дни из Киева, — весьма разумно и ответственно по отношению к собственной стране. В отличие от того, что было ранее», — подчеркнул Миланович.

Ранее стало известно, что сайт «Миротворец» внес лидера Хорватии в базу данных в качестве «антиукраинского пропагандиста». Теперь Милановичу запрещен въезд на территорию Украины.