В перспективе российско-германские политические и экономические связи способны спасти весь Европейский союз. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес заявил, что большинство граждан Германии желали бы видеть более тесное сотрудничество между Евросоюзом и Россией. По данным представительного опроса социологического института Forsa, проведенного по поручению Восточного комитета, 62% немецких граждан высказались за более интенсивные отношения между Брюсселем и Москвой. Также он отметил, что экономическое значение России часто преуменьшается и сводится исключительно к объему двусторонней торговли.

«Но внешняя торговля — это только часть наших экономических отношений. Россия является крупнейшим рынком в нашем ближайшем окружении и важным направлением для инвестиций», — сообщил Оливер Гермес.

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В свою очередь, политолог Ростислав Ищенко рассказал, какие рычаги позволят Германии и России спасти Европу. По его словам, сегодня между Москвой и Берлином напряженные политические отношения, но их возможно наладить через экономические. Эксперт уверен, что выстраивание нормальных германо-российских отношений сбалансирует Европу.

«Несмотря на не всегда конструктивную позицию Берлина, сейчас мы пытаемся договориться с Германией о взаимодействии хотя бы в плане сохранения экономических связей с пониманием того, что в перспективе выйдем на налаживание политических связей. То есть сохранение плотного экономического взаимодействия ведет к неизбежному политическому союзу. Но это слишком отдаленная перспектива, чтобы о ней можно было бы говорить уже сейчас. В данной ситуации главное — сохранить контакт, взаимодействие и возможность дальнейшего сближения с Германией для выстраивания нормальных германо-российских отношений, которые впоследствии сбалансируют Европу», — сказал Ищенко в интервью «Украина.ру».

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в рамках официального визита в Киев не упустил возможность для ряда антироссийских выпадов. Кроме того, он уличил Германию в потакании России.