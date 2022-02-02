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Генерал ВСУ Кривонос: украинская армия испытывает острую нехватку военнослужащих

Армия
Генерал ВСУ Кривонос: украинская армия испытывает острую нехватку военнослужащих
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 2 февраля. Подразделения ВСУ укомплектованы военнослужащими в лучшем случае на 50-60% от необходимого количества, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

Он пожаловался журналистам, что украинская армия испытывает острую нехватку военнослужащих. По его словам, командование ВСУ специально занижает штатную численность, чтобы создать видимость полной укомплектованности.

«У нас в определенных моментах, чтобы показать укомплектованность, делают простые вещи – сокращают штатную численность и говорят: "У нас все хорошо, все укомплектовано". Но вместо 100 человек они проводят, что необходимая численность — 60», — рассказал Кривонос.

Генерала также рассказал о массовом бегстве военнослужащих из украинской армии. За последние годы огромное количество солдат и офицеров покинули ряды ВСУ. О больших проблемах с жалованием и плохом отношении к личному составу неоднократно говорили военные эксперты.

«Во время войны каждый воин — на вес золота, но государство этим не дорожит, и пример тому, что за последние пять лет из рядов вооруженных сил уволились 130 тысяч, а на тот момент было 210», — подытожил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ наращивают свои возможности и боеспособность. При этом он добавил, что поставляемое Западом оружие будет использоваться лишь для обороны.

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