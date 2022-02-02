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МИД Украины: советники"нормандской четверки» встретятся на следующей неделе

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 18:32
Политика
МИД Украины: советники"нормандской четверки» встретятся на следующей неделе
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 2 февраля. Встреча «нормандской четверки» на уровне советников состоится на следующей неделе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, переговоры пройдут согласно запланированному в Париже графику.

«Но сейчас нет смысла подтверждать какую-то конкретику, потому что все может еще 30 раз поменяться», — добавил он.

Ранее официальный представитель Правительства Франции Габриэль Атталь сообщил о прогрессе, который Париж увидел в рамках работы «нормандского формата». Вместе с тем политик указал на настрой Елисейского дворца по избежанию военного сценария в Донбассе. Руководство Франции однозначно убеждено, что это реально сделать, резюмировал он.

Однако в Кремле не разделяют подобного оптимизма. В Москве считают, что Киеву следует сперва выполнить ранее взятые не себя обязательства.

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украина донбасс кулеба
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