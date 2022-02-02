Вольф Мессинг назвал пять знаков зодиака с необычными способностями

Москва, 2 февраля. Вольф Мессинг имел много талантов, в том числе был сведущ в астрологии. В ходе изучения зодиакальных созвездий, он выделил пять уникальных знаков зодиака с необычными способностями.

Прежде всего Мессинг указал на людей, рожденных под знаком Рака. Они умеют отдавать любовь и быть любимыми. По мнению Мессинга, высшие силы одарили Раков возможностью построить крепкую семью. Также посчастливилось родиться людям под знаком Девы. Они умные, трудолюбивые и всегда уверены в себе. Звезды наградили их решимостью и интеллектом. Уникальной способностью Дев является пытливость ума.

Необычными способностями обладают Весы. Им дана огромная энергия сомнений. Мессинг считал, что именно она помогает рожденным под этим созвездием беречь себя от неудач и находить выход из сложных ситуаций. Свободой мышления звезды наградили Водолеев. Представители этого знака, как никто другой, умеют подмечать важные детали и видеть прекрасное в простых вещах.

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Уверенностью и решительностью отличаются Стрельцы. Они всегда помогут окружающим в сложной ситуации и разберутся в непростых жизненных ситуациях. При этом Стрельцы не терпят лжи и предательства. Представители этого знака искренние люди, которые подмечают фальшь и обман, пишет BezFormata.Com.

Кроме того, рожденных под созвездиями Стрелец, Водолей и Весы ожидает «денежный дождь» в начале февраля. Куш также сорвут Овны и Близнецы.