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Телеведущий Александр Масляков во второй раз заразился коронавирусом

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 18:29
Общество
Телеведущий Александр Масляков во второй раз заразился коронавирусом
wikipedia.org

Москва, 2 февраля. Ведущий КВН Александр Масляков сообщил, что повторно заразился COVID-19.

Прославленный ведущий телепередачи «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков пропустит первые игры нового сезона. Он во второй раз заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом 80-летний ведущий рассказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале КВН. Стоит отметить, что Масляков уже получал положительный результат теста на COVID-19 в ноябре прошлого года.

Ранее народный артист России Эдгар Запашный заразился коронавирусом. Известный дрессировщик пожаловался на слабость в теле и небольшой кашель.

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