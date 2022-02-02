Телеведущий Александр Масляков во второй раз заразился коронавирусом

Москва, 2 февраля. Ведущий КВН Александр Масляков сообщил, что повторно заразился COVID-19.

Прославленный ведущий телепередачи «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков пропустит первые игры нового сезона. Он во второй раз заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом 80-летний ведущий рассказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале КВН. Стоит отметить, что Масляков уже получал положительный результат теста на COVID-19 в ноябре прошлого года.

Ранее народный артист России Эдгар Запашный заразился коронавирусом. Известный дрессировщик пожаловался на слабость в теле и небольшой кашель.