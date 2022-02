Олимпиада в Пекине 2022: где смотреть церемонию открытия, интересные факты, медальные планы России

В столице Китайской Народной Республики Пекине прошли первые соревнования XXIV Зимних олимпийских игр 2022. Программу Олимпиады открыли соревнования по керлингу. Так что фактически зимние Игры 2022 начались на два дня раньше официального открытия. Подробности и интересные факты — в обзоре ФАН.

Торжественное открытие зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине состоится в пятницу, 4 февраля, на национальном стадионе «Птичье гнездо». Начало в 15:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будет вести телеканал «Россия-1». Красочное зрелище, подробности которого организаторы держат в строжайшей тайне, продлится более двух часов. Повтор церемонии — в 0:55 в ночь на субботу также на телеканале «Россия-1».

The Bird’s Nest looks ready for the Opening Ceremony! 77 hours away ⏰ #Beijing2022 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FNNZ5x31DQ

В Пекине 2022 состоятся соревнования по 15 зимним видам спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек. Появятся несколько новых дисциплин. Всего будет разыграно 109 комплектов наград.

Соревнования Олимпиады 2022 пройдут в трех кластерах — это Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу.

Пекин — это хоккей, фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт, керлинг, некоторые дисциплины фристайла и сноуборда.

Яньцин — это горнолыжный и санный спорт, бобслей и скелетон.

Чжанцзякоу — это биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, основная часть дисциплин в сноуборде и фристайле.

Официальным талисманом Олимпиады в Пекине стала панда (национальный символ Китая) по имени Бин Дунь Дунь, одетая в ледяной скафандр. Имя панды означает «Ледяное дитя», при этом дитя здоровое, спортивное и очень жизнерадостное. Автор талисмана — главный дизайнер академии искусств Гуанчжоу Цао Сюэ.

????????#BingDwenDwen and #ShueyRhonRhon are working out and preparing for the #Beijing2022 #Olympic #WinterGames! Let's go!❄???? pic.twitter.com/u4zGjPrw8s