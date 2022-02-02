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Олимпиада в Пекине 2022: где смотреть церемонию открытия, интересные факты, медальные планы России
Спорт
Олимпиада в Пекине 2022: где смотреть церемонию открытия, интересные факты, медальные планы России
Федеральное агентство новостей  / 

В столице Китайской Народной Республики Пекине прошли первые соревнования XXIV Зимних олимпийских игр 2022. Программу Олимпиады открыли соревнования по керлингу. Так что фактически зимние Игры 2022 начались на два дня раньше официального открытия. Подробности и интересные факты — в обзоре ФАН.

Когда состоится официальное открытие Игр 2022 в Пекине, где смотреть по ТВ

Торжественное открытие зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине состоится в пятницу, 4 февраля, на национальном стадионе «Птичье гнездо». Начало в 15:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будет вести телеканал «Россия-1». Красочное зрелище, подробности которого организаторы держат в строжайшей тайне, продлится более двух часов. Повтор церемонии — в 0:55 в ночь на субботу также на телеканале «Россия-1».

Где пройдут соревнования, какие виды спорта представлены, сколько медалей разыграют

В Пекине 2022 состоятся соревнования по 15 зимним видам спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек. Появятся несколько новых дисциплин. Всего будет разыграно 109 комплектов наград.

Соревнования Олимпиады 2022 пройдут в трех кластерах — это Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу.

Пекин — это хоккей, фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт, керлинг, некоторые дисциплины фристайла и сноуборда.

Яньцин — это горнолыжный и санный спорт, бобслей и скелетон.

Чжанцзякоу — это биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, основная часть дисциплин в сноуборде и фристайле.

Талисман Олимпиады в Пекине

Официальным талисманом Олимпиады в Пекине стала панда (национальный символ Китая) по имени Бин Дунь Дунь, одетая в ледяной скафандр. Имя панды означает «Ледяное дитя», при этом дитя здоровое, спортивное и очень жизнерадостное. Автор талисмана — главный дизайнер академии искусств Гуанчжоу Цао Сюэ.

Погода и меры предосторожности в связи с COVID-19

Согласно прогнозу, в кластерах проведения Олимпийских игр погода не должна серьезно отличаться от средних показателей для февраля: небольшой минус и удовлетворительный снежный покров. Однако организаторы позаботились на случай малоснежной погоды — заготовили искусственный снег и более двухсот снежных пушек.

Что касается противоэпидемических мероприятий, то они в Китае чрезвычайно строгие. Все команды размещены строго в своем «пузыре», пересекаться с олимпийцами из других стран строжайше запрещено, свободно перемещаться по территории страны тоже. Тестирование постоянное и очень строгое, поэтому многие команды, в том числе российская, уже понесли потери из-за положительных тестов на COVID-19. Есть опасность, что надоевший всем коронавирус на этих Играх, к великому сожалению, станет полноправным «участником» соревнований.

Олимпиада в Пекине 2022: где смотреть церемонию открытия, интересные факты, медальные планы России
Федеральное агентство новостей /

Россияне в Пекине

К не меньшему сожалению, срок санкций WADA, наложенных на сборную РФ, еще не истек, поэтому российские олимпийцы в Пекине будут по-прежнему лишены своего флага и гимна. Россияне выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), наша команда официально называется ROC (Russian Olympic Committee). Вместо российского гимна при победах наших спортсменов будет звучать великолепная музыка из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Всего в Играх 2022, по данным ОКР, примут участие 213 российских спортсменов: 109 мужчин и 104 женщины. Россияне рассчитывают на третье место в общем медальном зачете и ставят себе задачу увезти из Пекина не менее 30 наград. Главное, чтобы не изменила удача и не вмешался коронавирус. Россияне рассчитывают на медали в хоккее, фигурном катании, биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, сноуборде и фристайле.

По поводу несправедливости отношения WADA к российским спортсменам в своем Instagram ярко высказался олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он создал петицию, чтобы повлиять на WADA и попытаться вернуть россиянам гимн и флаг.

«Каждое слово в поддержку, каждое действие, каждый шаг, уверен, приближает нас к справедливости. Я абсолютно уверен, что скоро все изменится. Но лишь в случае, если мы будет неравнодушны. И я знаю: ничто не проходит бесследно, и мы победим! Поддержим наших героев вместе!» — написал Ягудин в соцсети.

Итак, Олимпийские игры 2022 в Пекине стартовали. Болеем за наших!

Олимпиада в Пекине 2022: где смотреть церемонию открытия, интересные факты, медальные планы России
Федеральное агентство новостей /

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