Зюганов напомнил украинцам о силе единства на фоне провокаций Запада

Москва, 2 февраля. Запад вновь пытается «стравить русских и украинцев», отметил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Политик в обращении к гражданам Украины призвал не поддаваться на провокации Запада. Соседней стране грозит разорение и превращение в подмандатную территорию, подчеркнул он. Зюганов напомнил о силе единства и народной мудрости в тяжелые времена.

«Разве мы с вами так поглупели, что поддадимся провокаторам, разжигающим вражду и ненависть? В самые тяжелые моменты народная мудрость и наше единство брали верх над разобщением», — говорится в тексте обращения лидера КПРФ.

Как сообщалось ранее, Зюганов подтвердил, что все фракции ГД считают необходимым защитить республики Донбасса. По его словам, все политики указали на важность поддержки ДНР и ЛНР.