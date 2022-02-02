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Зюганов напомнил украинцам о силе единства на фоне провокаций Запада

Политика
Зюганов напомнил украинцам о силе единства на фоне провокаций Запада
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 2 февраля. Запад вновь пытается «стравить русских и украинцев», отметил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Политик в обращении к гражданам Украины призвал не поддаваться на провокации Запада. Соседней стране грозит разорение и превращение в подмандатную территорию, подчеркнул он. Зюганов напомнил о силе единства и народной мудрости в тяжелые времена.

«Разве мы с вами так поглупели, что поддадимся провокаторам, разжигающим вражду и ненависть? В самые тяжелые моменты народная мудрость и наше единство брали верх над разобщением», — говорится в тексте обращения лидера КПРФ.

Как сообщалось ранее, Зюганов подтвердил, что все фракции ГД считают необходимым защитить республики Донбасса. По его словам, все политики указали на важность поддержки ДНР и ЛНР.

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украина россия кпрф запад зюганов единство
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