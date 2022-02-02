Сосновский подсчитал, сколько немцев останется без работы из-за борьбы с «Северным потоком — 2»

Берлин, 2 февраля. Германия стремительно скатывается в экономическую яму, затягивая по указке США сертификацию «Северного потока — 2».
В конечном итоге бессмысленная борьба с российским газопроводом может привести к социальному взрыву, который в мгновение ока поглотит всю Германию.
С таким предупреждением в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» выступил немецкий политолог, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский, подчеркнув, что промышленность ФРГ уже пострадала от постоянных задержек с запуском «СП-2» и ситуация с каждым днем будет только ухудшаться.
Эксперт отметил, что очень многое в вопросе реальной независимости Германии и, соответственно, сертификации и запуска «Северного потока — 2» будет зависеть от предстоящего визита Олафа Шольца в Вашингтон, где он примет участие в традиционном уже мероприятии представления в должности канцлера. Многие немцы, по словам Сосновского, боятся, что повторится история Герхарда Шредера, которые также отправился в США в 1998 году. Тогда нового канцлера Германии заставили согласиться, что ключевые решения в жизни ФРГ принимаются не в Берлине, а в Белом доме. Он еще какое-то время пытался бороться с «заокеанскими партнерами», но все-таки вынужден был подчиняться некоторым указам сверху.
Сейчас право на защиту национальных интересов Германии несмотря ни на что должен отстоять уже Олаф Шольц. Политолог отметил, что даже если нового канцлера «прогнут» и заставят подчиняться, «Северный поток — 2» все равно будет запущен, так как от газопровода во многом зависит экономика ФРГ. Просто этот процесс затянется на неопределенный срок, что грозит Берлину серьезными потрясениями вплоть до подобия революции и отставки всего правительства. Каждый день простоя «СП-2» пополняет ряды армии безработных в Германии и когда-нибудь они все выйдут на улицы, требуя от государства положенных социальных гарантий.
«Если Шольц из Вашингтона вернется с согнутой спиной и поникшей головой тогда США действительно могут заблокировать газопровод. Это не означает, что «Северный поток — 2» не будет запущен. Это означает, что начнутся серьезные проблемы внутри Германии, которые в конечном итоге могут привести и к отставке правительства, и к развалу нынешней коалиции. Конечно, можно заставить Шольца и сегодняшнее правительство остановить «Северный поток — 2». Собственно, даже не остановить, а просто постоянно ставить какие-то преграды. Но вот по вчерашним данным, количество безработных в ФРГ выросло на 300 тысяч. Остановка «СП-2» будет означать приостановку всех экономических отношений с Россией. Это еще как минимум 300 тысяч пострадавших немцев, а если перевести и на семьи, без работы останутся примерно миллион человек и будут привязаны к пособию. С каждым днем это число будет только расти, не забываем о проблемах промышленности из-за цен на газ. В итоге этот кризис может вывести миллионы людей на улицы, а массовые демонстрации приведут в итоге к отставке правительства в лучшем случае», — расписал масштаб угрозы политолог.
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