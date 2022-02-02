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Сосновский подсчитал, сколько немцев останется без работы из-за борьбы с «Северным потоком — 2»

Экономика
Сосновский подсчитал, сколько немцев останется без работы из-за борьбы с «Северным потоком — 2»
pixabay.com  /  MrsBrown

Берлин, 2 февраля. Германия стремительно скатывается в экономическую яму, затягивая по указке США сертификацию «Северного потока — 2».

В конечном итоге бессмысленная борьба с российским газопроводом может привести к социальному взрыву, который в мгновение ока поглотит всю Германию.

С таким предупреждением в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» выступил немецкий политолог, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский, подчеркнув, что промышленность ФРГ уже пострадала от постоянных задержек с запуском «СП-2» и ситуация с каждым днем будет только ухудшаться.

Эксперт отметил, что очень многое в вопросе реальной независимости Германии и, соответственно, сертификации и запуска «Северного потока — 2» будет зависеть от предстоящего визита Олафа Шольца в Вашингтон, где он примет участие в традиционном уже мероприятии представления в должности канцлера. Многие немцы, по словам Сосновского, боятся, что повторится история Герхарда Шредера, которые также отправился в США в 1998 году. Тогда нового канцлера Германии заставили согласиться, что ключевые решения в жизни ФРГ принимаются не в Берлине, а в Белом доме. Он еще какое-то время пытался бороться с «заокеанскими партнерами», но все-таки вынужден был подчиняться некоторым указам сверху.

Сосновский подсчитал, сколько немцев останется без работы из-за борьбы с «Северным потоком — 2»
ФБА «Экономика сегодня» /

Сейчас право на защиту национальных интересов Германии несмотря ни на что должен отстоять уже Олаф Шольц. Политолог отметил, что даже если нового канцлера «прогнут» и заставят подчиняться, «Северный поток — 2» все равно будет запущен, так как от газопровода во многом зависит экономика ФРГ. Просто этот процесс затянется на неопределенный срок, что грозит Берлину серьезными потрясениями вплоть до подобия революции и отставки всего правительства. Каждый день простоя «СП-2» пополняет ряды армии безработных в Германии и когда-нибудь они все выйдут на улицы, требуя от государства положенных социальных гарантий.

«Если Шольц из Вашингтона вернется с согнутой спиной и поникшей головой тогда США действительно могут заблокировать газопровод. Это не означает, что «Северный поток — 2» не будет запущен. Это означает, что начнутся серьезные проблемы внутри Германии, которые в конечном итоге могут привести и к отставке правительства, и к развалу нынешней коалиции. Конечно, можно заставить Шольца и сегодняшнее правительство остановить «Северный поток — 2». Собственно, даже не остановить, а просто постоянно ставить какие-то преграды. Но вот по вчерашним данным, количество безработных в ФРГ выросло на 300 тысяч. Остановка «СП-2» будет означать приостановку всех экономических отношений с Россией. Это еще как минимум 300 тысяч пострадавших немцев, а если перевести и на семьи, без работы останутся примерно миллион человек и будут привязаны к пособию. С каждым днем это число будет только расти, не забываем о проблемах промышленности из-за цен на газ. В итоге этот кризис может вывести миллионы людей на улицы, а массовые демонстрации приведут в итоге к отставке правительства в лучшем случае», — расписал масштаб угрозы политолог.

Ранее политолог Николай Стариков объяснил, почему британцы побоялись заключать военный союз с Украиной.

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