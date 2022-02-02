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Экстрасенс Вольф Мессинг предвидел крах США и процветание России в ближайшее пятилетие

Общество
Экстрасенс Вольф Мессинг предвидел крах США и процветание России в ближайшее пятилетие
pixabay.com

Москва, 2 февраля. Предсказания известного экстрасенса Вольфа Мессинга сулят России годы процветания. Америка же впадет в стадию распада и обессиливания.

При жизни Мессинг смог предсказать свою смерть и преждевременную кончину генерального секретаря ЦК ВКП Иосифа Сталина. Кроме того, он называл даже дату окончания Великой Отечественной войны.

Экстрасенс заявлял, что в 20-х годах этого века Америка рухнет, а очищение кризисом успешно пройдет Белоруссия. После этого республике удастся достичь процветания.

На это указывают пророчества и других ясновидящих. Среди которых Нострадамус, Ванга и Виленский Гаон. Все они сходились во мнении, что соседние страны специально провоцируют конфликт.

Экстрасенс Вольф Мессинг предвидел крах США и процветание России в ближайшее пятилетие
pixabay.com /

Эта ситуация потребует от россиян мужества, объединения, упорства и настойчивости. Мессинг предрекал приход мессии, который объединит всех врагов или создаст новую мировую религию. Он считал, что России в мире уготовлена главенствующая роль и годы процветания, сообщает издание BezFormata.

Провидец Вольф Мессинг также называл знаки зодиака, среди которых чаще всего встречаются жестокие личности. Ими оказались Весы, Девы и Раки.

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Америка россия предсказания Вольф Мессинг
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