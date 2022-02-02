Польский премьер Моравецкий уличил Германию в потакании России

Киев, 2 февраля. Премьер Польши Матеуш Моравецкий в рамках официального визита в Киев не упустил возможность для ряда антироссийских выпадов.

Глава кабмина продолжил нагнетать ситуацию вокруг растущей «угрозы» со стороны России. По его словам, Европейский союз столкнулся с серьезной проблемой на фоне возвращения «российского неоимпериализма». В связи с эскалацией напряженности Североатлантический альянс не должен сидеть сложа руки. Необходимо дать Москве жесткий ответ, который должен выражаться в поддержке Украины.

Вместе с тем политик указал на роль «Северного потока — 2» в возрастающем могуществе Москвы. В этом вопросе Германия активно потакает России, игнорируя возможность отказа от идеи энергетического проекта.

«С запуском "СП-2" Германия заряжает для Путина пистолет, с помощью которого он сможет шантажировать всю Европу», — неожиданно заявил он.

Ранее касательно «Северного потока — 2» высказался мэр Киева Виталий Кличко. В ходе беседы с немецким изданием он подчеркнул, что если Германия действительно хочет оказать реальную поддержку Украине — Берлину следует отказаться от сертификации энергетического проекта, несмотря на экономическую привлекательность.