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Пенсионер из Амурской области построил в огороде снежный развлекательный парк для детей

Видео

Житель села Константиновка решил не жаловаться на большое количество снега в огороде, а сделать из него произведения искусства. Теперь во дворе пенсионера можно полюбоваться на экзотических животных и увидеть европейские достопримечательности.

Юрий Потапчук — обычный пенсионер из Амурской области. В один день он понял, что у него очень много свободного времени, и надо занять руки чем-то полезным. Свою энергию он решил направить на создание фигур из снега.

«Зимой в огороде пенсионеру делать нечего. Что он делает? Правильно, кидает снег с места на место», — объяснил он.

Теперь во дворе Юрия живет носорог, белый медведь, крокодил, черепаха и даже тюлень. Но на представителях фауны мужчина решил не останавливаться.

В огороде пенсионера есть и православный храм, и чум жителей крайнего севера, и рыцарская крепость, и уменьшенная копия Пизанской башни.

Свое творение Юрий в шутку называет «Детский развлекательный комплекс для внуков». С ними мужчина любит кататься на горке, которую он также установил во дворе.

Местные жители тоже хотят привезти своих детей в самодельный парк. Они предлагают пенсионеру проводить экскурсии по участку.

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