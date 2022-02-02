«ВКонтакте» запускает тематическую ленту об Олимпийских играх в Пекине

Москва, 2 февраля. Социальная сеть «ВКонтакте» запускает тематическую ленту, посвященную зимним Играм, — «Пекин-2022».

Новый раздел «ВКонтакте» позволит болельщикам следить за самыми свежими новостями Олимпиады. Лента станет доступна с 3 февраля на главной вкладке мобильного приложения и по ссылке на всех платформах vk.com/feed/beijing2022.

В ленте «Пекин-2022» появятся последние новости, медиа, комментарии экспертов и медальный зачет.

26 января журналисты проводили российских спортсменов в аэропорту перед вылетом на зимнюю Олимпиаду. Участники соревнований поделились эмоциями в преддверии Игр в Пекине.