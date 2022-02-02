Кулеба против: почему заявления украинских политиков рискуют поставить крест на Минских соглашениях

Украинские власти рискуют поставить крест на Минских соглашениях, не найдя при этом альтернативного и адекватного выхода. Такие опасения в беседе с ФАН высказал политолог Иван Аркатов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил возможность предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. Как он сказал в интервью польскому изданию, «никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет». При этом стоит отметить, что пункт об особом статусе Донбасса Минские соглашения содержат. Судя по этому заявлению высокопоставленного украинского политика, Украина и дальше будет пытаться уклоняться от их выполнения, считает политолог.

«Такие заявления со стороны украинских политиков совершенно не удивительны. Им, откровенно говоря, не очень симпатична и приятна идея выполнения Минских соглашений. Уже на протяжении многих лет Украина так или иначе пытается уклониться от этого варианта мирного развития событий, который согласован на международном уровне. Поэтому слова Кулебы это еще раз подтверждают», — считает Аркатов.

vk.com / Иван Аркатов

С другой стороны, по словам политолога, такие громкие заявления украинскими политиками обычно делаются, чтобы поддержать информационную политику стран Запада, которые нагнетают ситуацию вокруг Донбасса. Киев хочет стать максимально приятным для Запада и показать, что он поддерживает политику давления на Россию, ЛНР и ДНР.

«На мой взгляд, это попытка выторговать себе какие-то дополнительные преференции со стороны Запада. А также я расцениваю это как попытку американского вассала в лице Украины уйти от Минских соглашений и создать какие-то новые с более выгодными для себя условиями. Но по факту это может привести к тому, что будет поставлен крест на Минских соглашениях, а новый адекватный документ так и не появится», — высказал опасения Аркатов.

В то же время к переговорам с Москвой украинская сторона готова в любом формате. Об этом заявил все тот же Дмитрий Кулеба. Только почему-то украинский политик утверждает, что встреча эта нужна, чтобы решить «вооруженный конфликт между Украиной и Россией», хотя Москва не единожды заявляла, что не является участником конфликта в Донбассе.