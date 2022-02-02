Некому воевать: украинский генерал признал катастрофу в рядах ВСУ

Вооруженные силы Украины столкнулись с огромными проблемами в плане недоукомплектованности передовых подразделений. С таким заявлением выступил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций (ССО) генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля подписал указ об укреплении обороноспособности Украины, который предусматривает увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек в течение трех лет — до 350 тысяч. Помимо этого, документ предусматривает увеличение срока службы контрактников, создание дополнительно 20 бригад в составе ВСУ и полный переход к профессиональной армии. А увеличение денежного обеспечения военных предусматривается на уровне не ниже трех минимальных заработных плат.

«Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а чтобы дальше был мир», — продекламировал президент-шоумен.

president.gov.ua / Адміністрація Президента України

Все же перспектива столь резкого роста численности украинской армии выглядит очень сомнительной, тем более на фоне заявления генерала ВСУ Сергея Кривоноса, который обрисовал невеселую для Украины картину и заявил о катастрофическом некомплекте украинской армии. По его словам, сегодня укомплектованность ВСУ составляет всего 50–60%.

«Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам, и они дай Бог если на уровне 50–60%. За последние пять лет из ВСУ уволились 130 тысяч человек, хотя официально сообщали о росте численности армии с 210 до 250 тысяч солдат», — резюмировал Сергей Кривонос.

Ранее публицист Андрей Союстов рассказал о том, что украинский ракетный катер «Прилуки» восьмой год несет службу без ракет.