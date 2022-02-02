Глава МИД Великобритании Трасс заявила о намерении посетить Россию «как можно скорее»

Лондон, 2 февраля. Британский министр иностранных дел Лиз Трасс рассказала, что собирается посетить Российскую Федерацию «как можно скорее».

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании уже собиралась приехать в Москву, однако ее планам помешала пандемия коронавируса.

Ранее стало известно, что Трасс хотела посетить Киев 1 февраля. Однако перед поездкой британскому дипломату пришел положительный результат теста на COVID-19. Информацию о заболевании министр иностранных дел подтвердила в своем аккаунте в Twitter. Сейчас она находится на изоляции.