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Российский теннисист Медведев стал номинантом британской премии Laureus

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 18:01
Спорт
Российский теннисист Медведев стал номинантом британской премии Laureus
Global Look Press  /  Bai Xuefei/Xinhua

Москва, 2 февраля. Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев номинирован на британскую спортивную премию Laureus.

Финалист Открытого чемпионата Австралии 2022 года Даниил Медведев стал номинантом на получение спортивной награды Laureus в категории «Прорыв года». Соответствующая информация была представлена на официальном сайте премии. Кроме Медведева на награду претендуют британская теннисистка Эмма Радукану, футболист сборной Испании Педри, пловчиха Ариарне Титмус из Австралии, а также индийский метатель копья Нирадж Чопра. Обладатели премии станут известны весной 2022 года.

Ранее Медведев сократил отставание от первой ракетки мира Новака Джоковича в рейтинге ATP. Сербский теннисист опережает россиянина на 890 очков.

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