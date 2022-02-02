Российский теннисист Медведев стал номинантом британской премии Laureus

Москва, 2 февраля. Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев номинирован на британскую спортивную премию Laureus.

Финалист Открытого чемпионата Австралии 2022 года Даниил Медведев стал номинантом на получение спортивной награды Laureus в категории «Прорыв года». Соответствующая информация была представлена на официальном сайте премии. Кроме Медведева на награду претендуют британская теннисистка Эмма Радукану, футболист сборной Испании Педри, пловчиха Ариарне Титмус из Австралии, а также индийский метатель копья Нирадж Чопра. Обладатели премии станут известны весной 2022 года.

Ранее Медведев сократил отставание от первой ракетки мира Новака Джоковича в рейтинге ATP. Сербский теннисист опережает россиянина на 890 очков.