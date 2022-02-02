Власти Белоруссии ввели запрет на железнодорожный транзит ряда товаров из Литвы

Минск, 2 февраля. Власти Белоруссии объявили о введении запрета на железнодорожный транзит ряда товаров из Литвы.

В частности, ограничения коснутся поставок нефтепродуктов и удобрений, которые следуют из Литвы поездами и погружены на станциях Литовской железной дороги. Решение начнет действовать с 7 февраля. По оценке МИД Белоруссии, запрет затронет порядка 1,5–1,6 млн тонн продукции на общую сумму 1 млрд долларов в год.

Данная мера является ответом на действия Литвы, которая прекратила принимать белорусские поезда с калием в рамках санкций США, введенных в отношении «Беларуськалия». В связи с этим Минску пришлось переориентировать поставки удобрении на российские терминалы.