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Власти Белоруссии ввели запрет на железнодорожный транзит ряда товаров из Литвы

Экономика
Власти Белоруссии ввели запрет на железнодорожный транзит ряда товаров из Литвы
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Минск, 2 февраля. Власти Белоруссии объявили о введении запрета на железнодорожный транзит ряда товаров из Литвы.

В частности, ограничения коснутся поставок нефтепродуктов и удобрений, которые следуют из Литвы поездами и погружены на станциях Литовской железной дороги. Решение начнет действовать с 7 февраля. По оценке МИД Белоруссии, запрет затронет порядка 1,5–1,6 млн тонн продукции на общую сумму 1 млрд долларов в год.

Данная мера является ответом на действия Литвы, которая прекратила принимать белорусские поезда с калием в рамках санкций США, введенных в отношении «Беларуськалия». В связи с этим Минску пришлось переориентировать поставки удобрении на российские терминалы.

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белоруссия грузоперевозки литва нефтепродукты удобрения
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