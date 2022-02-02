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Валя Карнавал и Алена Водонаева поборются за победу в шоу «Звезды в Африке»

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 17:59
Шоу-бизнес
Валя Карнавал и Алена Водонаева поборются за победу в шоу «Звезды в Африке»
instagram.com  /  @karna.val

Кейптаун, 2 февраля. Телеканал ТНТ готовится представить вниманию зрителей второй сезон полюбившегося им реалити-шоу «Звезды в Африке». Состав его участников пополнили блогеры Валя Карнавал и Карина Кросс, а также звезда «Дома-2» Алена Водонаева.

Ведущими второго сезона этого жаркого шоу стали певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян. Они будут не просто наблюдать за участниками, но и поддерживать их в сложных ситуациях, коих, как заверяют авторы проекта, в условиях дикой южноафриканской природы будет предостаточно.

Валя Карнавал и Алена Водонаева поборются за победу в шоу «Звезды в Африке»
tnt-online.ru / Официальный сайт телеканала ТНТ

Как пишет «СтарХит», Карнавал, Кросс и Водонаева в рамках проекта смогут испытать себя на прочность и попытаться побороть собственные фобии. В экстремальном меню: постоянное чувство голода и сложнейшие испытания, за которые полагается награда — еда. На кону в этой игре стоит денежный приз в размере 5 млн рублей.

Как напоминает «Культуромания», в прошлом сезоне победу одержал экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев, обошедший в финале популярного блогера и поп-певицу Юлию Гаврилину, знакомую многим ее поклонникам под псевдонимом Юлька Шпулька.

Бузова, к слову, уже находится на съемках реалити-шоу в Кейптауне. Туда исполнительница хита «Мало половин» отправилась вскоре после празднования своего 36-го по счету дня рождения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Валя Карнавал и Алена Водонаева поборются за победу в шоу «Звезды в Африке»
карнавал водонаева звезды в африке
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