США могут развязать «большую войну» из-за экономического превосходства Китая

Санкт-Петербург, 2 февраля. ВВП Китая впервые в истории превзошел ВВП Евросоюза. Предварительный рост экономики еврозоны составил 15,7 трлн долларов, тогда как валовый внутренний продукт КНР достиг 18 трлн.

Президент АНО «Центр исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского Региона», президент фонда развития Байкальского региона Сергей Санакоев в эфире медиацентра «Патриот» объяснил, может ли отставание экономик ЕС и США от Китая спровоцировать большую войну.

«Здесь ведь смысл такой. К сожалению, так устроена капиталистическая система, что когда они (США и ЕС. — Прим. ФАН) будут видеть, что другие способы конкуренции не действуют, они начнут провоцировать сами эту войну, чтобы начинать новые производства, новое распределение рынков. Это метод США — если вы не покупаете наши доллары, тогда мы летим к вам. Поэтому да, это опасно», — пояснил эксперт.

Журналисты также поинтересовались, как скоро экономическое превосходство Китая начнет сказываться на политической сфере. В целом Пекин ведет себя достаточно сдержанно, хотя республика уже практически стала ведущей экономикой мира.

«Китай уже сейчас проводит политику сообщества единой судьбы. Фактически Россия и Китая сегодня являются гарантами стабильности и мира. Все человечество связывает свои надежды именно на мирное развитие, поэтому я уверен, что чем сильнее будет Китай, тем больше шансов быть стабильным и демократичным», — добавил Санакоев.

Инфляция в еврозоне тем временем ускорила рост в январе и достигла 5,1%. Данный показатель стал рекордным за все время.