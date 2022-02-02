Политолог Санакоев считает фактором успеха экономики Китая ориентацию на внутреннего потребителя

Президент АНО «Центр исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона» Сергей Санакоев рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о причинах экономических успехов Китая и объяснил, почему фактор силы Китая не станет дестабилизирующим элементом международных отношений.

ЕС сообщил о предварительном годовом росте ВВП на 5,2%, что соответствует ВВП в размере 14,09 триллиона евро, или 15,73 триллиона долларов. В то же время, согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Китая, рост ВВП Китая в 2021 году составил 8,1%, что соответствует ВВП в размере 114,37 триллиона юаней, или 18 триллионов долларов. По мнению Сергея Санакоева, это свидетельствует о том, что ВВП Китая превзошло ВВП стран Евросоюза и по-прежнему движется к тому, чтобы стать лидером мировой экономики.

«Китайская экономка находится на подъеме, и темпы ее роста гораздо выше американской и европейской. И здесь важны не столько цифры, сколько структура его ВВП: в создании валового продукта задействован фактически весь народ, потому что 70–80% производятся малым и средним бизнесом. И потребителем этого тоже является народ. Экономика Китая ориентирована все больше на внутреннее потребление. Более 500 миллионов человек составляют средний класс с высокой потребительской способностью. Так что в случае с Китаем можно сказать, что здесь создана пандемическая система, которая сама себя воспроизводит. Я считаю это преимуществом социалистического пути развития, направленного на создание истинно народной экономики», — заявил Сергей Санакоев.

Важным преимуществом Китая, по словам эксперта, также является тот факт, что в структуре его ВВП преобладает реальный сектор экономики. В отличие от США, где доминирует сфера услуг и финансовая деятельность.

Высокие показатели развития Китая, по словам политолога, сильно раздражают США и ЕС, в связи с чем он не исключает, что власти основных конкурентов народной республики будут предпринимать усилия по сдерживанию развития Китая. Не исключает эксперт и провоцирования с их стороны военного конфликта.

«К сожалению, так устроена капиталистическая система. Когда они будут видеть, что другие способы конкуренции не действуют, они будут провоцировать сами эту войну. Это метод США: если вы не покупаете наши доллары, то тогда мы летим к вам», — отметил Сергей Санакоев.

Однако в ближайшее время он не предвидит подобного развития событий, поскольку реализации военных сценариев препятствуют совместные усилия Китая и Российской Федерации.

«Россия и Китай сегодня являются гарантами стабильности и мира. С развитием Китая и таким же развитием России все человечество связывает надежды на мирное существование. Поэтому я уверен, что чем сильнее будет Китай, тем больше шансов у мира быть стабильным и демократичным», — заявил Сергей Санакоев.

Критика, которая звучит от представителей американских элит в адрес Китая, как, например, в недавнем выступлении Джорджа Сороса в Институте Гувера, по его мнению, как раз свидетельствует об их серьезных опасениях за свое будущее.