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Турция и Армения возобновили чартерное авиасообщение

Весь мир
Турция и Армения возобновили чартерное авиасообщение
wikipedia.org  /  Armenia The World / CC BY-SA 3.0

Ереван, 2 февраля. Авиакомпания Flyone Armenia выполнила первый с 2019 года рейс из Еревана в Стамбул. На протяжении последних лет чартерное сообщение между государствами было прекращено.

Воздушное судно с 65 пассажирами вылетело из столицы Армении в 18:00 (17:00 мск), время в пути займет два часа. При этом ожидается, что из Стамбула борт доставит более 30 человек.

«Рейсы Ереван — Стамбул — Ереван будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. В ближайшие месяцы авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю по маршруту Ереван — Стамбул — Ереван по понедельникам, средам и пятницам», — цитирует ТАСС главу совета директоров авиаперевозчика Арама Ананяна.

Представитель компании также отметил, что количество проданных билетов на первый рейс в целом соответствует ожиданиям руководства Flyone Armenia.

Обратный рейс в Стамбул запланирован на вечер 2 февраля, он приземлится в турецком городе в 23:00 по местному времени (22:00 мск). Помимо Flyone Armenia, разрешение на выполнение полетов выдано турецкой авиакомпании Pegasus. Она отправит свой первый рейс поздно вечером в среду, борт приземлится в армянской столице в ночь на 3-е число.

Это событие стало во многом знаковым для двух стран, между которыми, несмотря на общую границу, нет дипломатических отношений. В декабре прошлого года Анкара и Ереван заявили о намерении начать диалог о нормализации связей, а также назначили специальных представителей для этого процесса.

Первая встреча переговорщиков прошла 14 января, площадку для нее предоставила Москва. В рамках диалога обсуждалось как возобновление чартерных авиарейсов, так и торговые отношения. В частности, правительство Армении решило не продлевать запрет на ввоз турецких товаров, который был введен в конце 2020 года.

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