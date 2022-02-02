Турция и Армения возобновили чартерное авиасообщение

Ереван, 2 февраля. Авиакомпания Flyone Armenia выполнила первый с 2019 года рейс из Еревана в Стамбул. На протяжении последних лет чартерное сообщение между государствами было прекращено.
Воздушное судно с 65 пассажирами вылетело из столицы Армении в 18:00 (17:00 мск), время в пути займет два часа. При этом ожидается, что из Стамбула борт доставит более 30 человек.
«Рейсы Ереван — Стамбул — Ереван будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. В ближайшие месяцы авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю по маршруту Ереван — Стамбул — Ереван по понедельникам, средам и пятницам», — цитирует ТАСС главу совета директоров авиаперевозчика Арама Ананяна.
Представитель компании также отметил, что количество проданных билетов на первый рейс в целом соответствует ожиданиям руководства Flyone Armenia.
Passengers of the #Yerevan-#Istanbul-Yerevan flight will be exempt from the "air tax" (about $20) #Armenia #Turkey https://t.co/cu9JyfI1PC— David Galstyan (@Aeternum7) January 26, 2022
Обратный рейс в Стамбул запланирован на вечер 2 февраля, он приземлится в турецком городе в 23:00 по местному времени (22:00 мск). Помимо Flyone Armenia, разрешение на выполнение полетов выдано турецкой авиакомпании Pegasus. Она отправит свой первый рейс поздно вечером в среду, борт приземлится в армянской столице в ночь на 3-е число.
Historic rivals Turkey and Armenia were due Wednesday to resume their first commercial flights in two years as part of cautious efforts to normalize strained tieshttps://t.co/zoAO5PYaBY— The Moscow Times (@MoscowTimes) February 2, 2022
Это событие стало во многом знаковым для двух стран, между которыми, несмотря на общую границу, нет дипломатических отношений. В декабре прошлого года Анкара и Ереван заявили о намерении начать диалог о нормализации связей, а также назначили специальных представителей для этого процесса.
Первая встреча переговорщиков прошла 14 января, площадку для нее предоставила Москва. В рамках диалога обсуждалось как возобновление чартерных авиарейсов, так и торговые отношения. В частности, правительство Армении решило не продлевать запрет на ввоз турецких товаров, который был введен в конце 2020 года.