Кулеба указал на готовность Украины к переговорам с Россией в любом формате

Киев, 2 февраля. Киев готов к переговорам с российской стороной в любом формате. Соответствующее заявление 2 февраля сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Украина готова встретиться с Россией для разрешения конфликтной ситуации дипломатическим путем. Об этом он министр рассказал в ходе пресс-конференции для иностранных СМИ. Трансляция велась в Facebook украинского МИД.

«Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического решения продолжающегося восемь лет вооруженного конфликта между Украиной и Россией», — подчеркнул он.

Ранее Кулеба заявил, что предоставление республикам Донбасса особого статуса исключено. По его словам, ни один украинский регион не получит права вето на общегосударственные решения.