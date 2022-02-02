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Кулеба указал на готовность Украины к переговорам с Россией в любом формате

Политика
Кулеба указал на готовность Украины к переговорам с Россией в любом формате
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 2 февраля. Киев готов к переговорам с российской стороной в любом формате. Соответствующее заявление 2 февраля сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Украина готова встретиться с Россией для разрешения конфликтной ситуации дипломатическим путем. Об этом он министр рассказал в ходе пресс-конференции для иностранных СМИ. Трансляция велась в Facebook украинского МИД.

«Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического решения продолжающегося восемь лет вооруженного конфликта между Украиной и Россией», — подчеркнул он.

Ранее Кулеба заявил, что предоставление республикам Донбасса особого статуса исключено. По его словам, ни один украинский регион не получит права вето на общегосударственные решения.

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украина рф кулеба
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