Психологи рассказали, как пройти кризис 30-летнего возраста

По мнению психологов, у женщин к 30 годам начинается так называемый кризис среднего возраста. Чтобы побороть психологический дискомфорт, необходимо сделать несколько вещей, о которых журналу Marie Claire рассказала практикующий психолог Ольга Данилина.

Стоит отметить, что удивительным образом кризис 30 лет совпадает с возвращением в жизнь тяжелой планеты Сатурна. Цикл этого гиганта повторяется в жизни человека каждые 29 с половиной лет.

К этому времени все несданные кармические долги вернутся, и, хочешь не хочешь, придется платить по счетам. Так и не произошедшее отделение от родителей, отсутствие понимания своего места в жизни, неопределенность в профессии, «непонятки» в отношениях. Будьте готовы отвечать по заслугам!

Психологи тут солидарны с астрологами. Внешне взрослые 30-летние внутри на самом деле могут оказываться подростками в психологическом плане.

Внутренний диалог с родителями у таких представителей человечества по-прежнему происходит на уровне юношеского бунта. Мир они предпочитают наделять неоправданными ожиданиями. Они не способны понять поступки других людей.

Вот на какие психотипы разделяют психологи 30-летних девушек.

Домохозяйка

К этому типу относятся девушки, вышедшие замуж очень рано: в 19–20 лет. Они искренне полагали, что жизнь домохозяйки, жены и мамы — предел счастья, и они смогут так жить всегда. Но когда десять лет спустя супружеские отношения исчерпали себя и дети подросли, а их ровесницы, не торопившиеся с замужеством, состоялись и пришли к определенному успеху, домохозяйки начинают выходить из себя.

Это зачастую негативно сказывается и на детях, и на муже, и, конечно же, на самих героинях.

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Появляется депрессия, апатия и хроническая усталость, излишняя раздражительность, возникает чрезмерная подозрительность, желание проверять мужа на наличие переписок, подозрение в изменах. В общем и целом, ничего хорошего.

Но почему же так происходит? Все потому, что ранние браки у девушек, которые сумели доверить мужчине свое экономическое и социальное благополучие, связаны с тем, что она передает таким образом мужчине роль отца, а сама по сути не взрослеет. Она обезличивает себя и не имеет ни автономии, ни психологических границ.

Работающая мама

Бывает, что в молодой семье, помимо сидения с детьми и готовки еды любимому мужу, некоторые дамы начинают работать с мужем наравне. Естественно, что это обусловлено острой экономической необходимостью, и очевидно, что ни о каких нянях в таком случае не может идти и речи.

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Ребенок часто остается с родственниками. Как правило, первыми претендентами на роль няни становятся бабушки и дедушки, потом — тети и дяди. В таких случаях женщины, достигнув 30-летнего возраста, испытывают глубокое чувство вины, и психологически это перерастает в претензии к мужу, а иногда, что еще страшнее, — и в срывы на детях, которые и так были, по сути, обделены любовью матери.

Таким девушкам важно понять, что с профессией может сложиться, а может и нет, но к 30 годам она в любом случае будет чувствовать себя уставшей.

Свободная и самореализовавшаяся

В данном случае кажется, что обращаться к психотерапевту незачем. Но стоит отметить, что наши соотечественницы, в отличие от их западных ровесниц, испытывают сильный прессинг общественного мнения и не обращаются к специалисту. В последнее время ситуация меняется, но все равно проблема остается.

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Заключение

Что же делать, если у вас наступил кризис 30 лет, и Сатурн вернулся, чтобы «все тут разнести»? Важно понять, что не нужно бежать к психологу и закидываться антидепрессантами. Проблемы никогда не решаются так просто. Важно осознать, что вы подошли к особенной черте в вашей жизни, и пора ее перешагнуть. Для этого вы должны решить, что вы оставите за спиной, а что поставите основной целью, после чего просто двигайтесь к ней, и все будет хорошо.

В первую очередь постарайтесь понять, что вы теперь взрослый человек, но это не значит, что нужно перестать дурачиться и наслаждаться жизнью. Просто перестаньте быть незрелыми, зависимыми. Проанализируйте собственные мысли, оцените уровень рефлексии и осознайте, каким путем вы идете. Вы точно выбрали его сами? Или он просто устраивает вашу маму, свекровь или супруга? Может, вы просто увидели модель семьи, воспитания или отношений и пытаетесь соответствовать этим лекалам? Поймите, что если эталон, которому вы следуете, по духу не ваш, просто вспомните, чего вы хотели в юности, пусть самая глупая детская мечта станет для вас реальностью.

Прекратите оправдывать чужие ожидания. Каких отношений вы хотели, когда еще не знали, что такое отношения? Кризис 30 лет, или возвращение Сатурна, именно для этого и существует.

Найдите силы выскочить из поезда. Все в ваших руках: постройте новые отношения или измените старые, но начните не с претензий к партнеру, а попробуйте начать с себя.

Поступите в вуз, поменяйте работу, разведитесь, если совсем нет сил. Все будет хорошо, вот увидите.

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