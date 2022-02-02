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США направят эсминец и истребители в ОАЭ после серии нападений йеменских хуситов

Весь мир
США направят эсминец и истребители в ОАЭ после серии нападений йеменских хуситов
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / I-Images / ZUMAPRESS.com / Chad Mcneeley / Dod

Вашингтон, 2 февраля. Соединенные Штаты направят эсминец USS Cole и истребители пятого поколения в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после недавних ракетных атак хуситского движения «Ансар Аллах» из Йемена. Об этом сообщается в коммюнике Пентагона.

Соответствующее решение было принято после телефонного разговора накануне между министром обороны США Ллойдом Остином и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы политики обсудили недавние атаки хуситов на ОАЭ, которые привели к гибели нескольких человек и спровоцировали угрозу для американских военных на базе Эд-Дафра.

Остин сообщил наследному принцу, что Вашингтон предоставит истребители пятого поколения для «оказания помощи в борьбе с текущей угрозой». Глава Пентагона также добавил, что американская военная поддержка является «четким сигналом того, что Соединенные Штаты поддерживают ОАЭ как давнего стратегического партнера».

Участившиеся атаки

31 января ОАЭ подверглись уже третьей ракетной атаке за последние недели. Нападение было совершено во время визита в Дубай президента Израиля Ицхака Герцога. Снаряд упал вне населенных пунктов и не причинил какого-либо ущерба.

До этого, 17 января, сторонники «Ансар Аллах» при помощи БПЛА нацелились на нефтяные объекты и аэропорт Абу-Даби, в результате чего погибли трое иностранных рабочих. Арабская коалиция, в свою очередь, ответила ожесточенными ударами по объектам хуситов в Йемене.

Семь дней спустя, 24 января, две баллистические ракеты повстанцев были сбиты над столицей ОАЭ. В результате этого нападения никто не пострадал. Как заявили бойцы «Ансар Аллах», их целью была авиабаза Эд-Дафра, на которой размещены американские и британские войска.

В Эмиратах дислоцированы около 2000 военнослужащих США, которые обеспечивают разведку и сотрудничают с местными коллегами в области противовоздушной обороны. На базе Эд-Дафра развернуты американские беспилотные летательные аппараты и истребители F-35.

Изменение сценария войны

В последние годы хуситы регулярно атаковали инфраструктурные объекты Саудовской Аравии, с которой Йемен имеет протяженную границу. Однако после того, как повстанческая группировка потерпела ряд поражений, нанесенных поддерживаемыми Абу-Даби бригадами «Гиганты», шиитские ополченцы возобновили атаки на Эмираты. До последней серии нападений эту страну хуситы атаковали в 2018 году.

Хотя ОАЭ объявили о завершении поэтапного вывода войск из Йемена в феврале 2020 года, они сохраняют влияние на десятки тысяч боевиков в нескольких вооруженных группировках республики.

США, в свою очередь, в прошлом году объявили о прекращении поддержки наступательных операций арабской коалиции в Йемене и о начале поиска мирных путей урегулирования конфликта. Тем не менее Вашингтон неоднократно заявлял, что продолжит оказывать военную поддержку своим союзникам в регионе в целях обороны. Учитывая атаки хуситов на американские военные объекты в ОАЭ, нельзя исключать перспективу полноценного возвращения Штатов в данный вооруженный конфликт на Аравийском полуострове.

В прошлом месяце президент США Джо Байден сообщил журналистам, что рассматривает возможность возвращения хуситов в перечень иностранных террористических организаций. По мнению правозащитных организаций, это может существенно затруднить доставку гуманитарной помощи в раздираемую войной страну.

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