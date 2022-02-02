США направят эсминец и истребители в ОАЭ после серии нападений йеменских хуситов

Вашингтон, 2 февраля. Соединенные Штаты направят эсминец USS Cole и истребители пятого поколения в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после недавних ракетных атак хуситского движения «Ансар Аллах» из Йемена. Об этом сообщается в коммюнике Пентагона.
Соответствующее решение было принято после телефонного разговора накануне между министром обороны США Ллойдом Остином и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы политики обсудили недавние атаки хуситов на ОАЭ, которые привели к гибели нескольких человек и спровоцировали угрозу для американских военных на базе Эд-Дафра.
Остин сообщил наследному принцу, что Вашингтон предоставит истребители пятого поколения для «оказания помощи в борьбе с текущей угрозой». Глава Пентагона также добавил, что американская военная поддержка является «четким сигналом того, что Соединенные Штаты поддерживают ОАЭ как давнего стратегического партнера».
I spoke with Abu Dhabi Crown Prince @MohamedBinZayed of the UAE to condemn recent Houthi attacks. To support the UAE against these threats, I will deploy 5th Gen Fighters to the region and send the USS Cole to conduct a joint patrol with the UAE Navy and a port call to Abu Dhabi. pic.twitter.com/rf4ubqqGqT— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 2, 2022
Участившиеся атаки
31 января ОАЭ подверглись уже третьей ракетной атаке за последние недели. Нападение было совершено во время визита в Дубай президента Израиля Ицхака Герцога. Снаряд упал вне населенных пунктов и не причинил какого-либо ущерба.
До этого, 17 января, сторонники «Ансар Аллах» при помощи БПЛА нацелились на нефтяные объекты и аэропорт Абу-Даби, в результате чего погибли трое иностранных рабочих. Арабская коалиция, в свою очередь, ответила ожесточенными ударами по объектам хуситов в Йемене.
Семь дней спустя, 24 января, две баллистические ракеты повстанцев были сбиты над столицей ОАЭ. В результате этого нападения никто не пострадал. Как заявили бойцы «Ансар Аллах», их целью была авиабаза Эд-Дафра, на которой размещены американские и британские войска.
Update: US personnel at the Al-Dhafra Air Base took shelter during the Houthi missile attack on UAE, @CENTCOM commander says.https://t.co/aWv9vhwyVZ— Navy Times (@NavyTimes) February 1, 2022
В Эмиратах дислоцированы около 2000 военнослужащих США, которые обеспечивают разведку и сотрудничают с местными коллегами в области противовоздушной обороны. На базе Эд-Дафра развернуты американские беспилотные летательные аппараты и истребители F-35.
Изменение сценария войны
В последние годы хуситы регулярно атаковали инфраструктурные объекты Саудовской Аравии, с которой Йемен имеет протяженную границу. Однако после того, как повстанческая группировка потерпела ряд поражений, нанесенных поддерживаемыми Абу-Даби бригадами «Гиганты», шиитские ополченцы возобновили атаки на Эмираты. До последней серии нападений эту страну хуситы атаковали в 2018 году.
Хотя ОАЭ объявили о завершении поэтапного вывода войск из Йемена в феврале 2020 года, они сохраняют влияние на десятки тысяч боевиков в нескольких вооруженных группировках республики.
The al-Amaliqa ("Giants") Brigades, the UAE-backed Yemeni militia that made territorial gains in recent weeks, announced they're pulling back— Dr. Annelle Sheline (@AnnelleSheline) January 28, 2022
It seems the Houthi attacks on Abu Dhabi convinced MBZ that their advance wasn't worth risking the UAE's securityhttps://t.co/6CkySpXMiM
США, в свою очередь, в прошлом году объявили о прекращении поддержки наступательных операций арабской коалиции в Йемене и о начале поиска мирных путей урегулирования конфликта. Тем не менее Вашингтон неоднократно заявлял, что продолжит оказывать военную поддержку своим союзникам в регионе в целях обороны. Учитывая атаки хуситов на американские военные объекты в ОАЭ, нельзя исключать перспективу полноценного возвращения Штатов в данный вооруженный конфликт на Аравийском полуострове.
В прошлом месяце президент США Джо Байден сообщил журналистам, что рассматривает возможность возвращения хуситов в перечень иностранных террористических организаций. По мнению правозащитных организаций, это может существенно затруднить доставку гуманитарной помощи в раздираемую войной страну.