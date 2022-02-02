Тунис намерен заключить соглашение о финансировании с МВФ в апреле

Тунис, 2 февраля. Правительство североафриканской республики надеется заключить соглашение о финансировании с Международным валютным фондом (МВФ) в апреле 2022 года, сообщила министр финансов Сихам аль-Бугдири Немсия в эфире радиостанции Shems FM.

Чиновник развеяла опасения экспертов по поводу банкротства государства, высказанных на фоне существенной задержки зарплат работникам государственного сектора. По ее словам, власти в состоянии переводить жалованье. В ближайшие месяцы заработным платам ничего не угрожает.

Министр отметила, что даже без внешних денег у страны остается возможность прибегнуть к внутреннему финансированию через различные доступные механизмы, которые уже использовались ранее.

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В начале января стало известно, что правительство разработало программу проведения экономических реформ в соответствии с условиями МВФ. Документ подготовлен на период с 2022 по 2026 год. Первоначальный план передали на изучение во Всеобщий профсоюз и Конфедерацию промышленности и торговли.

Тунис вступил в технические переговоры с Международным валютным фондом в середине мая 2021 года с целью получения ссуды на сумму четыре млрд долларов. Однако заключение сделки отложили из-за нестабильности в стране.

Таким образом, североафриканская республика через пару месяцев может стать следующим государством, оказавшимся в долговой яме у США. Ранее Международная редакция ФАН разбиралась, как финансовые кредиты вынудили Судан пожертвовать своим суверенитетом.