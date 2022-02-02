Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 18:30
18:30
Экономика
Дефицит сохраняется: почему цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель
18:29
Общество
Вольф Мессинг назвал пять знаков зодиака с необычными способностями
18:29
Общество
Телеведущий Александр Масляков во второй раз заразился коронавирусом
18:25
Политика
Зюганов напомнил украинцам о силе единства на фоне провокаций Запада
18:24
Общество
Около 450 пар поженились в Москве в зеркальную дату 2 февраля
18:23
Экономика
Сосновский подсчитал, сколько немцев останется без работы из-за борьбы с «Северным потоком — 2»
18:22
Общество
Экстрасенс Вольф Мессинг предвидел крах США и процветание России в ближайшее пятилетие
18:22
Политика
Польский премьер Моравецкий уличил Германию в потакании России
18:20
Общество
ГИБДД планирует провести массовые рейды в Московской области
18:20
Происшествия
МЧС показало видео спасения людей с остановившейся канатной дороги в Сочи
Все новости

Тунис намерен заключить соглашение о финансировании с МВФ в апреле

Весь мир
Тунис намерен заключить соглашение о финансировании с МВФ в апреле
flickr.com  /  Keith Roper

Тунис, 2 февраля. Правительство североафриканской республики надеется заключить соглашение о финансировании с Международным валютным фондом (МВФ) в апреле 2022 года, сообщила министр финансов Сихам аль-Бугдири Немсия в эфире радиостанции Shems FM.

Чиновник развеяла опасения экспертов по поводу банкротства государства, высказанных на фоне существенной задержки зарплат работникам государственного сектора. По ее словам, власти в состоянии переводить жалованье. В ближайшие месяцы заработным платам ничего не угрожает.

Министр отметила, что даже без внешних денег у страны остается возможность прибегнуть к внутреннему финансированию через различные доступные механизмы, которые уже использовались ранее.

Тунис намерен заключить соглашение о финансировании с МВФ в апреле
flickr.com /

В начале января стало известно, что правительство разработало программу проведения экономических реформ в соответствии с условиями МВФ. Документ подготовлен на период с 2022 по 2026 год. Первоначальный план передали на изучение во Всеобщий профсоюз и Конфедерацию промышленности и торговли.

Тунис вступил в технические переговоры с Международным валютным фондом в середине мая 2021 года с целью получения ссуды на сумму четыре млрд долларов. Однако заключение сделки отложили из-за нестабильности в стране.

Таким образом, североафриканская республика через пару месяцев может стать следующим государством, оказавшимся в долговой яме у США. Ранее Международная редакция ФАН разбиралась, как финансовые кредиты вынудили Судан пожертвовать своим суверенитетом.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Тунис намерен заключить соглашение о финансировании с МВФ в апреле
тунис мвф
Комментировать