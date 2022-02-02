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Путин и Си Цзиньпин выразят в совместном заявлении общие взгляды на мировые проблемы

Политика
Путин и Си Цзиньпин выразят в совместном заявлении общие взгляды на мировые проблемы
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 2 февраля. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут 4 февраля совместное заявление о международных отношениях.

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств выразят общие взгляды Москвы и Пекина на важнейшие мировые проблемы. В том числе, будут затронуты и вопросы безопасности, отметил он.

Совместное заявление подготовлено к переговорам, которые пройдут в рамках визита Путина в Китай на открытие зимних Игр.

«В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», — сказал Ушаков.

Ранее стало известно, что экс-депутат Госдумы Елена Панина назвала предстоящую поездку Путина в КНР важной для двусторонних отношений. Российского лидера и председателя Китая связывают дружеские контакты, отметила она.

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Си Цзиньпин путин россия китай ушаков заявление пекин
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