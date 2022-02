Верховный судья Бразилии раскритиковал президента Болсонару

Бразилиа, 2 февраля. Председатель Федерального верховного суда Бразилии Луис Фукс выразил надежду на преобладание стабильности и терпимости в предстоящем законодательном сезоне. Об этом чиновник сообщил в ходе официальной речи при открытии новой сессии парламента.

Фукс подчеркнул, что в 2022 году больше нет места «действиям против демократического режима и нападкам на государственные институты».

В ходе своей речи глава суда использовал слово «демократия» девять раз, во многих случаях намекая на выборы 2022 года и антидемократические действия президента страны Жаира Болсонару. Глава государства неоднократно критиковал решения и членов судебных органов, а также поставил под сомнение справедливость электронной системы голосования.

Фукс осудил менталитет политических деятелей, использующих противопоставление «мы против них», ссылаясь на предстоящую предвыборную гонку за пост президента между Болсонару и его основным оппонентом — бывшим главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Фукс отметил, что такой риторике нет места в демократической стране.

Он добавил, что в 2022 году на повестке дня будет обеспечение демократической стабильности, защита государственных институтов страны, восстановление экономики, гарантия трудовых прав, усовершенствование системы здравоохранения и укрепление прав человека, затронутых пандемией. Верховный судья также подчеркнул необходимость борьбы против расизма и гомофобии.

