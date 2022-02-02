Верховный судья Бразилии раскритиковал президента Болсонару

Бразилиа, 2 февраля. Председатель Федерального верховного суда Бразилии Луис Фукс выразил надежду на преобладание стабильности и терпимости в предстоящем законодательном сезоне. Об этом чиновник сообщил в ходе официальной речи при открытии новой сессии парламента.

O ministro Luiz Fux finaliza a sessão de abertura do #AnoJudiciário2022 anunciando o lançamento do Relatório de Atividades do STF de 2021. O documento traz os resultados e o acompanhamento da execução dos trabalhos do ano passado.

Confira ➡️ https://t.co/eb8ib5tVVP pic.twitter.com/1D7Ewws6SY — STF (@STF_oficial) February 1, 2022

Фукс подчеркнул, что в 2022 году больше нет места «действиям против демократического режима и нападкам на государственные институты».

В ходе своей речи глава суда использовал слово «демократия» девять раз, во многих случаях намекая на выборы 2022 года и антидемократические действия президента страны Жаира Болсонару. Глава государства неоднократно критиковал решения и членов судебных органов, а также поставил под сомнение справедливость электронной системы голосования.

Фукс осудил менталитет политических деятелей, использующих противопоставление «мы против них», ссылаясь на предстоящую предвыборную гонку за пост президента между Болсонару и его основным оппонентом — бывшим главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Фукс отметил, что такой риторике нет места в демократической стране.

«Верховный суд, защитник принципов Конституции, призывает бразильский народ обеспечить стабильность и терпимость в новом году. Выборы должны стать коллективной возможностью сделать благие и разумные выборы на пути к национальному благосостоянию», — заявил судья.

Он добавил, что в 2022 году на повестке дня будет обеспечение демократической стабильности, защита государственных институтов страны, восстановление экономики, гарантия трудовых прав, усовершенствование системы здравоохранения и укрепление прав человека, затронутых пандемией. Верховный судья также подчеркнул необходимость борьбы против расизма и гомофобии.

During his speech at the inaugural session of the 2022 legislative year, Supreme Court Chief Justice Luiz Fux used the word “democracy” nine times. And most of the instances had one not-so-veiled target: President Jair Bolsonaro.https://t.co/WgefdQD3sg — The Brazilian Report (@BrazilianReport) February 1, 2022

На прошлой неделе член Федерального верховного суда Алешандре ди Мораис вызвал президента дать показания для федерального расследования, в котором Болсонару обвиняется в разглашении секретной информации общественности. Однако глава государства не явился на заседание, получив шквал критики в свой адрес.

Болсонару также не присутствовал на выступлении председателя Верховного суда, так как в это время он находился с визитом в Сан-Паулу, где сотни людей пострадали от недавних ливней. В декабре президент столкнулся с широкой общественной критикой, после того как в сети распространились видео Болсонару, отдыхающего на яхте, в период, когда северный штат Баия был затронут сильнейшими наводнениями за всю свою историю.