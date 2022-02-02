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Телеведущий Борис Корчевников заявил, что гордится попаданием в список «Миротворца»

Общество
Телеведущий Борис Корчевников заявил, что гордится попаданием в список «Миротворца»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 февраля. Известный российский телеведущий Борис Корчевников числится среди россиян, занесенных в базу данных украинского сайта «Миротворец» за их якобы антиукраинскую позицию. Как выяснилось, это обстоятельство его нисколько не огорчает.

Корчевников поднял тему существования сайта «Миротворец» в очередном выпуске своей программы «Судьба человека», выходящей в эфире телеканала «Россия-1». Гостями передачи стали артисты украинского комедийного дуэта «Кролики» Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, также числящиеся в базе данных этого ресурса.

«Вы настоящие миротворцы. Не то что вот этот сайт на Украине «Миротворец», куда вписывают самых достойных людей. Могу гордиться, что где-то там с вами на соседних строчках нахожусь», — высказался телеведущий.

Корчевников также обратил внимание, что он, в отличие от Данильца и Моисеенко, живет в России, а не на Украине, и тот факт, что их причислили к лицам, якобы являющимся врагами народа, вызвал у телеведущего глубокое недоумение.

Герои передачи также высказались о президенте Украины Владимире Зеленском. По словам комиков, осознание того, насколько он изменился, причиняет боль всему украинскому народу.

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