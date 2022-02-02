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Минстрой РФ не собирается устанавливать нормативы по минимальной площади новых квартир

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 17:28
Экономика
Минстрой РФ не собирается устанавливать нормативы по минимальной площади новых квартир
Невские Новости

Москва, 2 февраля. Минстрой России не собирается заниматься регулированием размеров строящихся квартир, в том числе устанавливать нормативы по минимальной площади, заявил на конференции «Коммерсанта» замглавы ведомства Никита Стасишин.

Он констатировал, что средняя площадь новых квартир в последнее время уменьшается. По его словам, таким образом застройщики пытаются сохранить «средний чек» жилья, чтобы стоимость объектов не росла с той же скоростью, что и цена квадратного метра. Чиновник призвал девелоперов внимательней относиться к данному вопросу.

«Конечно, нет. А зачем? Это ваш бизнес, мы не лезем и не регулируем ваш продукт», — ответил Стасишин на вопрос о фиксированной минимальной площади.

В Минстрое ранее пообещали проанализировать идею использования пенсионных накоплений для покупки жилья. После изучения темы ведомство сформирует аргументированную позицию.

Рост цен на новые квартиры постепенно стабилизируется и составит 12–14% по итогам года. Такой прогноз руководителя «ЦИАН. Аналитики» Алексея Попова приводит INFOX.

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