Аналитик Фролов: «Зеленый» статус АЭС развязывает руки России и Белоруссии на европейском рынке

Придание атомным станциям «зеленого» статуса развязывает руки России и Белоруссии в вопросах поставки электроэнергии в Европу. Так сказал в беседе с ФАН генеральный директор Института национальной энергетики Александр Фролов. Без обязательных ранее налогов и сертификатов российская электроэнергия, сгенерированная на АЭС, станет для европейцев доступнее.

Атомная энергетика с подачи Еврокомиссии получила статус «зеленого источника» до 2045 года. Как рассказал Фролов, еще в течение 2010-х годов различные аналитические компании периодически включали атомную энергетику в состав безуглеродной энергетики, когда им надо было показать динамичный и всепобеждающий рост «зеленых источников» в мире. Но юридически АЭС не имели статуса безуглеродных источников энергии, хотя с точки зрения физики это — полнейший абсурд. Ведь невозобновляемые ресурсы на них не сжигаются, и выбросов парниковых газов нет.

«В свое время в Европе страны разделились на два больших лагеря. Первый был представлен Германией, которая с 2011 года начала закрывать свои АЭС. На тот момент их мощность составляла порядка 22 гигаватт, сейчас эта цифра — около 2 гигаватт. Второй лагерь — это примерно десять стран с большой долей атомной энергетики в своих системах. И лидером здесь является Франция. Они выступали, наоборот, за увеличение объемов строительства новых АЭС и придание атомной энергетике «зеленого» статуса. Этот статус нужен был для решения денежного вопроса», — сказал эксперт.

Как объяснил Фролов, «зеленый» статус автоматически снимает часть налогов, которыми обременена углеродная энергетика. Во-первых, есть плата за выбросы СО2 в виде покупки сертификатов. Угольные станции вынуждены их покупать. А учитывая рост угольной генерации в 2021 году и соответствующий рост спроса на эти сертификаты, их стоимость выросла примерно в три раза — с 30 до 90 долларов за тонну СО2. Во-вторых, существует трансграничный углеродный налог, который планируют собирать с ряда продуктов: электроэнергия, цемент, продукты черной металлургии и удобрения.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Вопрос о статусе атомной энергетики — это вопрос денег. Если она признана безуглеродной, значит, не попадает под ряд налогов и норм. Например, Россия в новых условиях теоретически может поставлять электроэнергию в ЕС со своих атомных станций, не оплачивая трансграничный налог. Тем более на западе нашей страны АЭС представлены весьма неплохо: есть и Ленинградская, и Кольская атомные станции. Кроме того, этот статус развязывает руки Белоруссии. Ведь белорусы, несмотря на ругань со стороны ЕС, построили новую атомную электростанцию, энергию которой те же европейцы теперь будут покупать еще больше. Ведь без налоговых барьеров она станет доступнее», — сказал эксперт.

В целом и Россия, и Белоруссия очень выигрывают от дарованного атомной энергетике «зеленого» статуса, отметил Фролов. Также эксперт не исключил, что та же Польша в нынешней ситуации тоже заинтересуется возможностью построить на своей территории АЭС, потому что соответствующее желание эта страна высказывала и ранее.

Внесение Еврокомиссией атомной энергетики в список «зеленых источников» произошел еще и потому, что в этом году все увидели неудачный переход Германии на возобновляемые источники. Закрывая в свое время атомные станции, немцы расчищали место для альтернативных источников энергии. Но при этом пострадал фактор стабильности. Как рассказал Фролов, если 14 января в стране было произведено порядка 450 гигаватт-часов, то на следующий день, 15 января, из-за смены направления ветра уже чуть более 90 гигаватт-часов.

«Сейчас АЭС и газовая генерация фактически получили карт-бланш. Это решение я считаю очень разумным. Честно говоря, в какой-то момент я начал сомневаться, что французам удастся продавить его», — поделился Фролов.

При этом он исключил вариант, при котором Германия начнет возрождать свою атомную энергетику — «немцы идут своим путем».

Ранее Александр Фролов заявил, что если Великобритания введет санкции против российских энергокомпаний, то ее зависимость от российского газа возрастет, поскольку на данный момент российское топливо составляет более трети от британского газового импорта. И у Москвы есть вполне ощутимый ответный рычаг на антироссийские санкции.