Дэвид Бекхэм рассказал, что его жена ест одно и то же блюдо на протяжении 25 лет

Лондон, 2 февраля. Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл секрет стройности своей супруги Виктории.

Футболист рассказал, что предпринимательница питается только тушеными овощами с любой рыбой, приготовленными на гриле. Бекхэм отметил, что его супруга очень привередлива в выборе еды, поэтому чаще всего не использует в пище соусы, сливочное и растительное масла.

Спортсмен рассказал, что ее вкусовые предпочтения не меняются на протяжении 25 лет. Полузащитник добавил, что только во время «разгрузочных» дней дизайнер может позволить себе тост из цельнозернового хлеба с соленым маслом.

«Единственный раз, когда Виктория пробовала еду из моей тарелки, был во время ее беременности. Это был удивительный момент, поскольку с того раза подобного не случалось», — заключил спортсмен в беседе с шеф-поваром Рут Роджерс в подкасте River Cafe Table 4.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» станет лицом следующего чемпионата мира по футболу. Планетарное первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.