«Мелким шантажом и угрозами»: в Совфеде заявили, что США пытаются манипулировать Россией

Россия «ждет четкие ответы на свои вопросы» от Соединенных Штатов по вопросам международной безопасности. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее представитель Пентагона заявил, что его ведомство «пока не готово» к переброске дополнительных сил США в Европу на фоне кризиса вокруг Украины.

«Это не неуверенность, — подчеркнул Джабаров. — Перед нами — часть общей игры американцев, целью которой является создание мощного блефа. Сперва они всячески нагнетают ситуацию вокруг Украины, поставляют туда вооружение и живую силу. Затем все это безумие приостанавливается, и мы видим заявления о каких-то сумасшедших санкциях, потом их введение тормозят и так далее и тому подобное».

По мнению сенатора, все эти политические пертурбации рассчитаны на то, что «Россия дрогнет и отзовет свои предложения по нормализации отношений и обеспечению безопасности».

Федеральное агентство новостей /

«И вот таким вот мелким шантажом и угрозами Вашингтон пытается сдвинуть Москву с ее твердой позиции, — убежден парламентарий. — Но на такие сообщения мы реагируем спокойно: американцам в преддверии своих выборов осенью этого года довольно опасно заниматься такими авантюрами, как посылка собственных войск в другие страны».

По словам собеседника ФАН, Россия «ждет четкие ответы на свои вопросы» от американцев.

«На главное они пока так и не ответили, но мы ждем, что они все-таки задумаются о том, как строить отношения с нашей страной», — резюмировал Джабаров.

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