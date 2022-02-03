Это нужно для спокойствия националистов: Николай Стариков об украинском бытовом милитаризме

Несмотря на заверения Владимира Зеленского об отсутствии прямых военных угроз со стороны России, украинские города находятся в состоянии, близком к панике. Власти же на местах только потворствуют этому милитаристскому бытовому психозу, проводя всевозможные учебные сборы «войск территориальной обороны», которые, по мнению некоторых киевских политиков, очень скоро начнут партизанскую войну в тылу «наступающих русских орд», и даже Верховная рада предоставляет этим парамилитарным формированиям все больше и больше полномочий. Социальные сети к сегодняшнему дню буквально переполнены изображениями украинских обывателей, ползающих по полигонам с бутафорским оружием в руках и изображающих голосом звуки стрельбы.

Публицист и общественный деятель Николай Стариков видит причину этого явления в желании угодить радикальным националистам, которые с момента государственного переворота 2014 года стали весомой силой в украинских внутриполитических процессах.

«Это нужно для того, чтобы успокоить националистическую часть общества, которая требует каких-то решительных мер. Надо их чем-то занять… Мы же понимаем, что обычный, нормальный человек, который живет своей повседневной жизнью, не пойдет бегать с автоматом и готовиться отражать «российское вторжение» с какой-то модной иностранной винтовкой в руках. То есть все это — для очень узкого круга», — заметил Стариков.

Основной же причиной всего этого военизированного шоу эксперт назвал желание предоставить Западу некую верноподданническую и тревожную картинку.

«Это дает прекрасную картинку для западных СМИ. И основная причина подобных мероприятий — именно в этом. Одновременно несколько британских изданий вышли с почти одинаковыми статьями и фотографиями на эту тему. То домохозяйка с карабином, то девочка с деревянным автоматом… Это же просто формирование общественного мнения!»

На деле же, констатировал эксперт, мы имеем дело с совершенно противоположными явлениями.

«Вчера Зеленский озвучил идею и тут же подписал указ об увеличении украинской армии на 100 тысяч. Это — на 40%! И тут нельзя не увидеть намека для Москвы со стороны Вашингтона и Лондона: нападите сейчас, иначе потом это будет дороже, сложнее, а, может быть, и вовсе невозможно».

К счастью, Кремль в режиме «приема намеков» не работает и продолжает наблюдать за всем происходящим вокруг Украины, находясь «над битвой».