Ведущий Соловьев предрек США расплату за хамский ответ по гарантиям безопасности

Москва, 2 февраля. Ответ США на предложения России по безопасности является хамством, считает российский телеведущий Владимир Соловьев.

Как отметил журналист, ответом для Москвы Вашингтон подтвердил свои планы размещения на Украине наступательных ракетных систем и сил. Особое возмущение у Соловьева вызвал пункт о Крыме, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

«Вдумайтесь. У нас преимущество в стратегических вооружениях. Нам нафиг этот диалог о контроле не нужен. А мы должны уступить два раза. Сначала мы должны предать народы Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Крыма – ничего так, да? Вы совсем башкой поехали?» — эмоционально высказался журналист.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Кроме того, Соловьев назвал одно удивительное качество президента России Владимира Путина, которое спасло США от кровавой расплаты. Ведущий восхищенно отметил сдержанность российского лидера.

«Только то, что Владимир Путин — человек совершенно потрясающей выдержки и терпения, объясняет, почему после такого наглого ответа мы вообще не развернули по полной программе все военно-технические и военные ответы, которые у нас, безусловно, есть», — заключил журналист.

Ранее Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности. По его словам, Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада, включая вопрос нерасширения НАТО.