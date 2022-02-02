Ведущий Соловьев предрек США расплату за хамский ответ по гарантиям безопасности

Москва, 2 февраля. Ответ США на предложения России по безопасности является хамством, считает российский телеведущий Владимир Соловьев.
Как отметил журналист, ответом для Москвы Вашингтон подтвердил свои планы размещения на Украине наступательных ракетных систем и сил. Особое возмущение у Соловьева вызвал пункт о Крыме, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.
«Вдумайтесь. У нас преимущество в стратегических вооружениях. Нам нафиг этот диалог о контроле не нужен. А мы должны уступить два раза. Сначала мы должны предать народы Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Крыма – ничего так, да? Вы совсем башкой поехали?» — эмоционально высказался журналист.
Кроме того, Соловьев назвал одно удивительное качество президента России Владимира Путина, которое спасло США от кровавой расплаты. Ведущий восхищенно отметил сдержанность российского лидера.
«Только то, что Владимир Путин — человек совершенно потрясающей выдержки и терпения, объясняет, почему после такого наглого ответа мы вообще не развернули по полной программе все военно-технические и военные ответы, которые у нас, безусловно, есть», — заключил журналист.
Ранее Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности. По его словам, Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада, включая вопрос нерасширения НАТО.