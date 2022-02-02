РФС сообщил о переносе стыковых матчей сборной России из «Лужников» на «Динамо»

Москва, 2 февраля. Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе стыковых матчей национальной команды, которые должны были пройти на стадионе «Лужники».

Стыковая игра сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022 против Польши состоится на стадионе «Динамо». Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба РФС. Решение о замене стадиона принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Матч сборных России и Польши пройдет на арене «Динамо» 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина сыграет с сильнейшим во встрече Швеция — Чехия. Этот матч также может пройти на стадионе «Динамо».