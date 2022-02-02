Байден одобрил переброску дополнительных сил ВС США в Европу

Вашингтон, 2 февраля. Американский лидер Джо Байден формально одобрил отправку дополнительных подразделений ВС США в Восточную Европу.

В сообщении телеканала CNN говорится, что Пентагон начнет переброску американских войск в ближайшие дни. Отмечается, что это решение является выражением поддержки союзникам по НАТО, которые считают, что им угрожает опасность из-за событий на Украине.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что США не намерены отправлять военный контингент на Украину. По ее словам, усиление на восточном фланге НАТО может идти только под эгидой Североатлантического альянса.