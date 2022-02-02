«Нерасширение НАТО»: в Совфеде объяснили, каких ответов Россия ждет от США

Россия все еще ждет адекватного ответа Соединенных Штатов по вопросу о нерасширении НАТО на восток. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по безопасности. Среди прочего, согласно им, Соединенные Штаты готовы начать диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и малой дальности. Кроме того, Вашингтон заявил о намерении воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

«В этих предложениях есть некая конструктивная часть, но, как сказал вчера наш президент Владимир Владимирович Путин, на главный вопрос США не ответили, — заметил Джабаров. — Касается же этот вопрос аспектов, связанных с нерасширением НАТО на восток и невключением в состав военно-политического блока таких стран, как Грузия и Украина. Но американцы даже рассматривать его не хотят!»

По словам сенатора, Россия приняла это к сведению.

Федеральное агентство новостей /

«Но и мы от своей позиции не отказываемся, — продолжил он. — А вот эта тактика Вашингтона по забалтыванию и затягиванию больше не будет работать — мы ждем конкретных ответов».

Что же до опубликованных «планов» США «воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе», то в этом, по мнению парламентария, заслуги самих американцев нет.

«Эти страны отлично осознают риски, которые несет базирование на их территории ядерных объектов Соединенных Штатов, — заявил Джабаров. — Ведь в случае мирового конфликта они сами могут стать целями для ядерного оружия».

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