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Леонид Якубович появился на публике с третьей женой

Шоу-бизнес
Леонид Якубович появился на публике с третьей женой
ТАСС  /  Вячеслав Прокофьев

Москва, 2 февраля. Народного артиста России Леонида Якубовича сфотографировали во время мероприятия с третей женой Мариной, которая обычно ведет непубличный образ жизни.

Якубович не любит выставлять свою личную жизнь напоказ, но и не делает из нее тайну. Известно, что от второго брака у ведущего капитал-шоу «Поле чудес» есть сын Артем, который в 2000 году подарил своему отцу внучку. В третьем союзе у артиста появилась дочь Варвара.

На протяжении долгого времени в Сети обсуждают третий развод Якубовича. Недавно эта информация была опровергнута, так как пара вместе пришла на праздничный концерт Льва Лещенко. Теперь пользователи обсуждают сам кадр, на котором телепродюсер кажется грустным. Также многим не понравится внешний вид женщины, которая отдала предпочтение простой прическе и скромному наряду.

В прошлом году Якубович дал большое интервью, где рассказал о своей личной жизни. Ему часто приписывают романы с молодыми девушками, но ведущий верен своей супруге Марине.

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фото жена якубович
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