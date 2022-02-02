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Депутат Госдумы Разворотнева объяснила дефицит дворников в Москве пандемией

Общество
Депутат Госдумы Разворотнева объяснила дефицит дворников в Москве пандемией
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 2 февраля. Дефицит дворников наблюдается в некоторых регионах России, в частности в Москве. Причину назвала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Ситуация с количеством работников ручного труда и уборкой территории разная в каждом регионе страны. В частности, дефицит дворников фиксируется в Москве из-за пандемии коронавируса, отметила депутат в эфире Общественной Службы Новостей.

«В Москве в большом количестве не хватает дворников, этого нижнего персонала, который работал бы на той технике, которая закуплена жилищником. И это связано с пандемией. Те граждане ближнего зарубежья, кто не уехал, они понимают, что развозить пиццу гораздо проще, чем махать лопатой, поэтому у нас серьезный дефицит кадров», — объяснила Разворотнева.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева также предложила привлечь к уборке снега в российских населенных пунктах должников за услуги ЖКХ. По словам депутата, мера позволит восполнить нехватку мощностей в коммунальной сфере.

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дефицит дворники пандемия
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