Ясновидящая Арчена сделала тревожное предсказание о судьбе России и ее отношениях с Китаем

Нью-Дели, 2 февраля. России следует опасаться Китая, с котором у нее может произойти вооруженный конфликт, заявила ясновидящая из Индии Арчена.

Для экстрасенса Россия стала практически вторым домом, поэтому она очень переживает за ее судьбу. Стоит отметить, что Арчена родилась в семье браминов, которые считаются высшей кастой в Индии. Благодаря индийской магии ясновидящая может погружаться в транс и делать пророчества о будущем, передает «Слово и Дело».

Женщина сделала тревожное предсказание о судьбе России и ее отношениях с Китаем. По ее словам, между странами вспыхнет военный конфликт, в ходе которого китайцы дойдут до Урала. Она также предрекла военное противостояние между Пекином и Вашингтоном.

«России нужно быть осторожной с Китаем, потому что вещи не таковы, каковыми кажутся. Они не пожалеют ни природу, ни людей и пойдут на разрушение всего. Но это случится не в настоящее время», — заявила она.

Арчена убеждена, что в ближайшие 30 лет никаких крупномасштабных войн ожидать не следует. Однако на протяжении этих лет Россия будет вынуждена преодолеть множество трудностей, в том числе экономический кризис. Тем не менее ясновидящая чувствует позитивные вибрации, которые говорят о том, что счастливое будущее для РФ все же наступит.

Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев перечислил катастрофы и катаклизмы, которые должны произойти до 2030 года. По его словам, после 2022 года в мире начнется масштабный кризис.