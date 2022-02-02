Немецкий регулятор официально запретил трансляцию телеканала RT DE на территории страны

Берлин, 2 февраля. Комиссия по регистрации и надзору немецкого медиарегулятора MABB приняла решение о прекращении трансляции телеканала RT DE в Германии.

Уточняется, что инициатива ведомства связана с отсутствием у телеканала необходимо разрешения для вещания. Как считаются представители MABB, это идет вразрез с законами.

«Комиссия регистрации и надзора <...> 1 февраля 2022 года официально опротестовала и запретила организацию и вещание программы RT DE в Германии, потому что для этого нет необходимого разрешения в соответствии с законодательством о СМИ», — говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с немецкой коллегой Анналеной Бербок призвал отказать от дискриминации в отношении RT DE. Встреча глава МИД прошла 18 января в Москве.