CBC: Канада в ближайшее время поставит Украине партию военного оборудования

Оттава, 2 февраля. Канада до конца недели передаст Украине военное оборудование в рамках анонсированного ранее пакета помощи, сообщает телеканал CBC.

В публикации издания говорится, что канадское оборонное ведомство передаст Киеву нелетальное военное оборудование, в том числе бронежилеты, тепловизионные бинокли и лазерные дальномеры. В ведомстве не сообщили, какие именно подразделения украинской армии получат новую технику.

Стоит отметить, что минобороны Канады на минувшей неделе передислоцировало своих военнослужащих, находящихся на Украине. Солдаты были перемещены на новые военные базы к западу от реки Днепр.

Ранее стало известно, что Польша направила Киеву предложение о предоставлении бесплатной военно-технической помощи. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поставляемое из-за рубежа оружие необходимо для защиты государства, передает RT.