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Экс-депутат Госдумы Панина оценила важность визита Путина на ОИ для двусторонних отношений

Политика
Экс-депутат Госдумы Панина оценила важность визита Путина на ОИ для двусторонних отношений
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 февраля. Президент России Владимир Путин будет присутствовать на открытии XXIV зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, где также проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметила бывший депутат Госдумы Елена Панина, отношения лидеров уже вышли за рамки дипломатии.

Главу российского государства, по ее словам, с китайским партнером связывают прямые партнерские и «уже явно по-человечески дружеские контакты», ставшие яркой и уникальной особенностью двусторонних отношений.

«Это ценнейший ресурс, который позволяет не только продвигать вперед сотрудничество в стратегических областях, но и решать сложнейшие вопросы буквально по мере их поступления. Это сотрудничество сильных личностей, которые глубоко уважают и прекрасно понимают друг друга», — приводит слова Паниной Regnum.

Специалист обратила внимание, что визит Путина на открытие Олимпиады важен не только с точки зрения двусторонних, но и международных отношений, особенно в свете недавнего бойкота состязаний, объявленного США, Великобританией, Австралией, Канадой, Японией и рядом европейских стран.

Принципиальное значение поездки президента России Владимира Путина на зимнюю Олимпиаду в Пекин ранее отметил посол РФ в КНР Андрей Денисов. По его словам, этот визит имеет особенную важность.

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Си Цзиньпин путин ои
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