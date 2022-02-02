Парапсихолог Розанов объяснил, как нужно загадывать желания в магическую дату 02.02.2022

Москва, 2 февраля. Магическая дата 02.02.2022 является тем самым днем, когда нужно загадывать желания. Парапсихолог Валерий Розанов рассказал, как правильно это сделать, чтобы все сбылось.

Эффект такой зеркальной даты, как 02.02.2022, заключается не только в необычном количестве двоек. Большую роль также играет и само расположение цифр, так как подобное бывает крайне редко. Именно в этом и кроется сосредоточие энергии, которое помогает реализовать все, что правильно загадано.

«Прежде всего, нужно понимать, что желания должны быть осмысленные, экологичные. Если загадаем просто: «Хочу много денег», не факт, что это исполнится. Нужно заложить сам путь реализации желания. Если хотите денег, ответьте себе на вопрос, откуда вы их возьмете?», — объяснил парапсихолог в интервью Общественной Службе Новостей.

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После того, как пути реализации будут продуманы, важно сконцентрироваться на своей мечте, например, для этого можно написать свои пожелания карандашиком на листочке. Розанов напомнил, что любой выбор человека определяет его будущее.

«Тогда ваше желание отпечатается во вселенной. Получится своеобразная карта в компьютер судьбы. После листочек стоит убрать в укромное место, где мы обязательно на него наткнемся. И через время сможем проверить, исполнилось ли желание», — заявил он.

Парапсихолог отметил, что загадывать желания можно до утра. При этом важно делать это с позитивным настроем, чтобы изменить судьбу.

Ранее Ванга предсказала «долгий беспросветный день», когда «сойдутся пять двоек». Согласно ее пророчеству, 2 февраля 2022 года должен наступить переломный момент для всей планеты.